Pallacanestro Trieste vs Dreamland Gran Canaria. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este miércoles 11 de febrero. Partido correspondiente a la Basketball Champions League.

Pallacanestro Trieste y Dreamland Gran Canaria se enfrentan este miércoles 11 de febrero a las 19:00 (hora canaria) en el Gran Canaria Arena. Partido correspondiente a la Basketball Champions League.

Pallacanestro Trieste vs Dreamland Gran Canaria | Basketball Champions League 25-26

El Dreamland Gran Canaria llega al encuentro tras ganar su último partido ante La Laguna Tenerife en el partido del grupo L. Mientras que el equipo italiano llega al partido tras perder ante el ERA Nymburk, en el anterior encuentro del grupo.

Clasificación de Pallacanestro Trieste y Dreamland Gran Canaria

El Dreamland Gran Canaria se encuentra en primera posición, mientras que el Pallacanestro Trieste se encuentra en la cuarta posición del grupo L.

Últimos enfrentamientos H2H entre Pallacanestro Trieste y Dreamland Gran Canaria

Pallacanestro Trieste y Dreamland Gran Canaria solamente se han enfrentado una vez y ganó el Pallecanestro Trieste. Por un lado, el Dreamland Gran Canaria llega al partido habiendo ganado dos de sus cinco últimos partidos. Mientras que Pallacanestro Trieste llega igual que el ‘Granca’ habiendo ganado dos de sus últimos cinco partidos.

