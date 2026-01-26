Las Palmas de Gran Canaria figura entre las grandes ciudades españolas que todavía no han puesto en marcha una Zona de Bajas Emisiones (ZBE), a pesar de que la ley exige que los municipios de más de 50.000 habitantes la implanten desde 2023

Señal de prohibición de circulación en Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Rocío Ruz / Europa Press

Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico recogidos por Bipi, un total de 109 ciudades españolas aún no han activado sus ZBE. De ellas, Las Palmas de Gran Canaria es una de las urbes con más de 250.000 habitantes que todavía están pendientes de implementar las medidas para limitar el acceso a vehículos altamente contaminantes en ciertas zonas urbanas.

Estado actual en España

A nivel nacional, el crecimiento de la superficie total de ZBE ha sido lento: de mediados de 2025 a enero de 2026 solo aumentó un 11 %. De hecho, cerca de un 66 % de ciudades españolas aún no han activado sus ZBE, muchas están en trámites o pendientes de formalizar la ordenanza correspondiente.

Aunque ciudades como Madrid y Barcelona concentran la mayoría de la superficie de estas zonas, ciudades grandes como Valencia, Murcia, Gijón o Las Palmas de Gran Canaria aún no las han implementado.

La situación de Las Palmas de Gran Canaria

En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, aún no hay una ZBE operativa, lo que plantea preguntas sobre los plazos municipales y la adaptación a la normativa nacional. Con la obligación legal ya en vigor desde hace años, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria deberá terminar la tramitación, para poner en marcha su zona de bajas emisiones.

Una vez la ZBE se encuentre activa en la capital grancanaria, las restricciones afectará los siete días de la semana, a todos los vehículos que no tengan el distintivo medioambiental de la DGT, es decir, los más contaminantes y previos a la normativa.

La expectativa es que, en línea con otras ciudades españolas, la capital grancanaria publique un calendario concreto para activar su ZBE en los próximos meses.