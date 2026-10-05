Carolina Darias anunció este proyecto, financiado íntegramente por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con una inversión de 22,4 millones de euros y un plazo de ejecución de 22 meses

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha presentado este lunes el proyecto para construir 115 nuevas viviendas públicas para alquiler asequible en la parcela municipal VP-03 de Pepe Gonçalvez Norte, entre las calles Concejal García Feo y Virgen del Pilar. Se trata de un proyecto cuya licitación se publica este lunes en la Plataforma de Contratación del Sector Público y que supondrá una inversión de 22.471.112,75 euros, financiada íntegramente por el Ayuntamiento con un plazo de ejecución de 22 meses.

Darias anuncia la construcción de 115 nuevas viviendas públicas de alquiler asequible con fondos municipales

Fondos municipales

Darias, que ha estado acompañada por el concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, así como por la concejala del Distrito Ciudad Alta, Betsaida González; la Coordinadora General de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Nieves Martín; y el gerente de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria, Manuel Ángel Hernánez; ha resaltado que esta construcción estará “financiada exclusivamente con fondos municipales”. “Se trata de una actuación extraordinaria y excepcional, pues estamos ante un hecho novedoso, como es que un ayuntamiento financie en solitario la construcción de viviendas”, ha señalado la alcaldesa.

La alcaldesa ha explicado que esta promoción forma parte del Plan Canario de Vivienda 2020-2025 y que, por tanto, estaba prevista la financiación del Gobierno de Canarias. “Se nos dijo que no había dinero y que, por tanto, el Gobierno autonómico no iba a financiarlas. Ante esta tesitura, la asumimos desde el Ayuntamiento, aun sabiendo el elevado coste que supone para las arcas municipales, porque la gente está por encima de estas decisiones”, ha afirmado.

Darias anuncia la construcción de 115 nuevas viviendas públicas de alquiler asequible con fondos municipales

Esta promoción se suma, ha recordado Darias, a las actuaciones que el Ayuntamiento ya tiene en marcha en materia de vivienda. “Para nosotros, la vivienda es un objetivo prioritario y esta alcaldesa y este Gobierno están determinados a seguir avanzando, como venimos haciendo en este mandato”, ha señalado. En este sentido, ha destacado las cerca de 400 viviendas que se encuentran actualmente en construcción, junto a las promociones que están en proceso de comenzar las obras o en trámite, entre ellas estas 115 viviendas y una nueva promoción de 240 viviendas junto al Cabildo de Gran Canaria.

Dos bloques de edificios y cinco tipos de viviendas

El proyecto estará destinado a vivienda de promoción pública en régimen de arrendamiento y permitirá incorporar al parque público municipal 115 hogares con distintas necesidades y tamaños. Así, estará compuesto de dos bloques independientes de ocho plantas que se adaptan a la pronunciada pendiente de la parcela y que integran, además de las viviendas, espacios comunitarios y nuevas zonas libres para el entorno.

La alcaldesa, Carolina Darias, presenta la cosntrucción de 115 nuevas viviendas públicas de alquiler asequible

Las viviendas se distribuyen en cinco tipologías, con 10 viviendas de un dormitorio, 27 de dos dormitorios, 67 de tres dormitorios, nueve de cuatro dormitorios y dos de cinco dormitorios, con superficies que oscilan entre los 44 y los 128 metros cuadrados, en función de la tipología. Además, cinco viviendas de cuatro dormitorios estarán específicamente adaptadas para personas con movilidad reducida y contarán con sus correspondientes plazas de garaje adaptadas.

La promoción dispondrá además de 135 plazas de aparcamiento, 19 plazas para motocicletas y 139 trasteros. Los garajes se distribuirán en dos plantas situadas bajo la plataforma sobre la que se levantan los edificios y contarán con la infraestructura necesaria para la recarga de vehículos eléctricos.

Máxima eficiencia energética y cero emisiones operativas

Uno de los elementos destacados del proyecto es su comportamiento energético. De acuerdo con la documentación de calificación energética, los edificios alcanzan la máxima calificación A tanto en consumo de energía primaria no renovable como en emisiones de CO₂ y presentan unas emisiones operativas de 0,00 kg CO₂/m²·año.

Para alcanzar estos niveles de eficiencia, cada vivienda contará con un sistema individual de aerotermia para la producción de agua caliente sanitaria, que permitirá cubrir aproximadamente el 65% de esta demanda mediante energía renovable procedente del aire. A este sistema se sumará una instalación de paneles solares fotovoltaicos en las cubiertas para generación y autoconsumo eléctrico, con una producción anual estimada superior a los 52.000 kWh.

El diseño incorpora además medidas destinadas a mejorar el comportamiento térmico del edificio, aprovechar la iluminación natural y reducir las necesidades de climatización, así como la infraestructura necesaria para la recarga de vehículos eléctricos en los garajes.

Una nueva zona verde para el entorno

La intervención no se limita a la construcción de las viviendas. La configuración de la parcela permitirá generar un nuevo espacio libre junto a la calle Concejal García Feo, concebido como una zona de transición entre las edificaciones existentes y los nuevos bloques.

Este espacio contará con vegetación de porte para resolver los desniveles de la parcela y dispondrá de huerto urbano, área de juegos infantiles y zonas de estancia y mirador. La actuación se integra además junto al Sistema General del Parque de La Ballena, favoreciendo la relación entre la nueva promoción y los espacios libres del entorno.

Los dos bloques se levantarán sobre una plataforma de planta baja diáfana, donde se situarán los accesos a las viviendas, los cuartos de instalaciones y un local comunitario. La solución arquitectónica permite adaptar la edificación a una parcela con un desnivel aproximado de 12 metros entre las calles Concejal García Feo y Virgen del Pilar.

Accesibilidad en viviendas y espacios comunes

El proyecto garantiza itinerarios accesibles desde la vía pública hasta los portales, viviendas, trasteros y garajes. Cada uno de los dos bloques dispondrá de dos ascensores, cuatro en total, con señalización mediante Braille y altorrelieve e información sonora y visual.

Las viviendas cuentan con salón-comedor, cocina, solana, baños y espacio de almacenamiento y, en un número significativo de ellas, terrazas. La distribución del conjunto favorece además que las viviendas dispongan de orientación oeste y amplias vistas, mientras que los dormitorios se sitúan principalmente en torno a patios interiores.

La licitación se tramitará mediante procedimiento abierto y estará sujeta a regulación armonizada. El proyecto ya cuenta con el levantamiento topográfico, el estudio geotécnico de la parcela y la solicitud de los servicios existentes.