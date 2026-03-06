Las Palmas de Gran Canaria defiende su capitalidad cultural 2031

La alcaldesa Carolina Darias encabeza la delegación que presentará el proyecto ‘Rebelión de la Geografía’ ante el jurado europeo

Las Palmas de Gran Canaria presenta su proyecto cultural ante Europa el próximo 10 de marzo. Una delegación de diez personas viaja al Ministerio de Cultura para defender la propuesta denominada ‘Rebelión de la Geografía’. Esta comparecencia oral supone el primer gran paso para lograr la capitalidad europea en el año 2031.

Las Palmas de Gran Canaria defiende su candidatura como Capital Europea de la Cultura en 2031 / Ayuntamiento de Las Palmas

El tribunal evaluador integra a especialistas europeos en gestión cultural designados por instituciones de la Unión Europea. La defensa consistirá en una exposición de treinta minutos y una hora posterior de preguntas y respuestas. El equipo canario combina perfiles técnicos y artísticos para ofrecer una perspectiva multidisciplinar del trabajo realizado.

Una defensa estratégica ante expertos

La ciudad compite en esta fase de preselección contra otras ocho candidatas españolas como Oviedo, Burgos o Toledo. El Ministerio de Cultura anunciará oficialmente los resultados de estas deliberaciones el viernes 13 de marzo. Aquellas ciudades que superen este primer corte tendrán hasta finales de 2026 para perfeccionar sus propuestas finales.

El proyecto actual culmina casi dos años de preparación colectiva bajo un enfoque riguroso y participativo. La propuesta sitúa la condición insular y atlántica de la capital como un motor de innovación social. Las autoridades confían en el trabajo sólido realizado para convencer a los examinadores internacionales esta próxima semana.

Participación ciudadana y apoyo total

La candidatura cuenta con el respaldo unánime del Parlamento, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria. Entidades de máxima relevancia como la Unión Deportiva Las Palmas, el Club de Baloncesto Gran Canaria y la Universidad de las Palmas de Gran Canaria también apoyan el manifiesto.

El documento entregado en diciembre recoge el programa artístico y las voces de todos los sectores ciudadanos. Más de 200 iniciativas ciudadanas han enriquecido el relato de esta ‘Rebelión de la Geografía’ durante su elaboración. La Oficina Técnica ha coordinado encuentros y laboratorios para integrar al ecosistema cultural local en el proyecto.

La iniciativa busca utilizar la cultura como una herramienta para fortalecer la cohesión social en las periferias. Para la capital grancanaria, este proceso representa una oportunidad única de aprendizaje y cooperación con otras ciudades europeas. El objetivo final trasciende el título para convertir el proyecto en una hoja de ruta para el desarrollo urbano.