La plaza de Santa Ana acogió el acto inaugural que contó con un espectáculo familiar y un concierto del cantante St. Pedro

Las Palmas de Gran Canaria ha dado la bienvenida a la Navidad con el encendido oficial de su alumbrado, celebrado en la plaza de Santa Ana desde las 20:00 horas. La cita que marca el inicio de la programación municipal ‘Vive la Navidad’ combinó un espectáculo familiar con música y sorpresas visuales.

Imagen del encendido de la Navidad en Las Palmas de Gran Canaria. RTVC

La alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, fue la encargada de protagonizar la tradicional cuenta atrás y accionar el interruptor que iluminó las calles de la capital. Un encendido que además contó con la actuación del cantante tinerfeño St. Pedro.

Dos millones de luces LED

La decoración navideña de este año cuenta con dos millones de luces LED de bajo consumo. Iluminarán distintos rincones de la ciudad hasta el próximo 5 de enero. Entre los elementos instalados destacan seis árboles dorados de 6,5 metros de altura en la plaza de Santa Ana además de adornos luminosos en la fachada de las Casas Consistoriales.

Espectáculos diarios en Vegueta y Triana

La programación lumínica continuará durante las próximas semanas con espectáculos diarios en la plaza de Santa Ana y la calle Mayor de Triana a partir de las 19:30 horas. De jueves a domingo se ofrecerá un segundo pase a las 20:30 horas.

La campaña navideña bajo el lema ‘Vive la Navidad’ incluye además conciertos, actividades familiares, propuestas culturales y diferentes eventos repartidos por toda la capital.