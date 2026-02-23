La jugadora del Costa Adeje Tenerife, Paola H. D., destaca la entrega del equipo tras el partido ante el Real Madrid y pone el foco en el parón y la Copa de la Reina

Paola, jugadora del Costa Adeje Tenerife, valora el esfuerzo del equipo / CD Tenerife Femenino

El Costa Adeje Tenerife afrontó un encuentro de máxima exigencia en el Estadio Alfredo Di Stéfano, donde cayó por 2-0 ante el Real Madrid en un duelo condicionado desde el inicio por la expulsión de una jugadora tinerfeña en el minuto 5. Pese a las circunstancias, el equipo mostró carácter, compromiso y capacidad de trabajo durante todo el partido.

Tras el encuentro, Paola H. D. valoró positivamente la actitud del grupo y el esfuerzo colectivo en un contexto adverso. “El partido fue un encuentro complicado, condicionado desde el principio, pero me quedo con el honor del equipo, el trabajo y estoy orgullosa de eso”, afirmó.

Coger fuerzas en el parón para la Copa de la Rey

La futbolista también destacó la importancia del parón competitivo como una oportunidad para seguir creciendo y preparar los próximos retos de la temporada. “Ahora nos ponemos al frente de la semana que viene para encararla, para recargar pilas y llegar de la mejor de las maneras. Nos viene bien ese descanso, nos viene fenomenal para encarar todo lo que se viene en Copa y Liga, y seguir trabajando como lo estamos haciendo”, explicó.

Además, subrayó la ilusión del vestuario ante la Copa de la Reina, cuya fase final se disputará en Gran Canaria, un factor que supone una motivación añadida para el equipo. “Es una competición que nos hace muchísima ilusión. Saber que esa final será en Gran Canaria es un aliciente que nos motiva aún más. Tenemos muchas ganas de que lleguen esos partidos”.