El papa León XIV pone el foco en los conflictos bélicos en su primer mensaje de Navidad

En su primera navidad al frente de la Iglesia Católica, el papa León XIV dio su primer mensaje de Navidad pidiendo «justicia, paz y estabilidad para el Líbano, Palestina, Israel y Siria»

León XIV ha celebrado su primera navidad como Papa. En su primer mensaje navideño antes de la bendición ‘Urbi et Orbi’ ha pedido «justicia, paz y estabilidad para el Líbano, Palestina, Israel y Siria», y que se encuentre «el valor para dialogar de manera sincera, directa y respetuosa» para acabar con la guerra en Ucrania.

El papa León XIV realiza su primer mensaje de Navidad / Reuters

El papa asomado al balcón de la fachada de la basílica de San Pedro, donde el pasado 8 de mayo se presentó como el nuevo pontífice, Robert Prevost afirmó que «cada uno de nosotros puede y debe hacer lo que le corresponde para rechazar el odio, la violencia y la confrontación, y practicar el diálogo, la paz y la reconciliación».

Su primera Navidad como papa

El Papa León XIV saluda a los fieles desde el papamóvil antes de pronunciar el tradicional discurso Urbi et Orbi del día de Navidad a la ciudad y al mundo, en el Vaticano, el 25 de diciembre de 2025. REUTERS/Yara Nardi

Miles de personas acudieron a la plaza de San Pedro a pesar de la lluvia, el pontífice de origen estadounidense y peruano quiso mandar un saludo especial «a todos los cristianos que viven en Medio Oriente», recordando su reciente viaje a Líbano.

«He escuchado sus temores y conozco bien su sentimiento de impotencia ante las dinámicas de poder que los superan», agregó y entonces pidió a Dios «justicia, paz y estabilidad para el Líbano, Palestina, Israel y Siria».