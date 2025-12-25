ES NOTICIA

El papa León XIV pone el foco en los conflictos bélicos en su primer mensaje de Navidad

RTVC / EFE
En su primera navidad al frente de la Iglesia Católica, el papa León XIV dio su primer mensaje de Navidad pidiendo «justicia, paz y estabilidad para el Líbano, Palestina, Israel y Siria»

León XIV ha celebrado su primera navidad como Papa. En su primer mensaje navideño antes de la bendición ‘Urbi et Orbi’ ha pedido «justicia, paz y estabilidad para el Líbano, Palestina, Israel y Siria», y que se encuentre «el valor para dialogar de manera sincera, directa y respetuosa» para acabar con la guerra en Ucrania.

El papa León XIV realiza su primer mensaje de Navidad / Reuters
El papa asomado al balcón de la fachada de la basílica de San Pedro, donde el pasado 8 de mayo se presentó como el nuevo pontífice, Robert Prevost afirmó que «cada uno de nosotros puede y debe hacer lo que le corresponde para rechazar el odio, la violencia y la confrontación, y practicar el diálogo, la paz y la reconciliación».

Su primera Navidad como papa

El Papa León XIV saluda a los fieles desde el papamóvil antes de pronunciar el tradicional discurso Urbi et Orbi del día de Navidad a la ciudad y al mundo, en el Vaticano, el 25 de diciembre de 2025. REUTERS/Yara Nardi
Miles de personas acudieron a la plaza de San Pedro a pesar de la lluvia, el pontífice de origen estadounidense y peruano quiso mandar un saludo especial «a todos los cristianos que viven en Medio Oriente», recordando su reciente viaje a Líbano.

«He escuchado sus temores y conozco bien su sentimiento de impotencia ante las dinámicas de poder que los superan», agregó y entonces pidió a Dios «justicia, paz y estabilidad para el Líbano, Palestina, Israel y Siria».

Ante miles de personas en la plaza de San Pedro, León XIV, realizó su primer mensaje navideño / Reuters

