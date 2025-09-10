El espacio de golf de La Radio Canaria regresa este miércoles 10 de septiembre a La Radio Canaria con un repaso a la actualidad golfística de Canarias, España y el resto del mundo

Este miércoles 10 de septiembre, a las 00:00 horas, la actualidad golfística vuelve a La Radio Canaria con un nuevo episodio de ‘Par4’. El espacio conducido por Chicho Morales pone el foco esta semana en el resurgir del golfista canario Rafa Cabrera-Bello, tras su brillante actuación en el torneo disputado el pasado fin de semana en Irlanda.

El grancanario terminó en tercera posición, empatado con -15 con el malagueño Ángel Hidalgo, en un campeonato que coronó a Rory McIlroy tras imponerse en un vibrante play-off de tres hoyos al sueco Lagergren.

Esta semana, el repaso a los principales titulares estará protagonizado por la Armada Española, tanto femenina como masculina, ha sido protagonista en diferentes torneos internacionales.

En la sección Caddie Master, el periodista especializado Fernando Molina (Open Golf) analizará en profundidad la evolución de Rafa Cabrera-Bello y las claves de su recuperación.

El segundo episodio de la temporada de ‘PAR4’ llega con nuevos contenidos y el estreno de «En un rinconcito del campo», un espacio donde el profesional y colaborador del programa, Octavio Rodríguez, compartirá impresiones sobre Cabrera-Bello y el prometedor jugador juvenil Nico Vidal, del Real Club de Golf de Las Palmas.

El espacio “Tee de Damas” contará con la participación de Eric Centella, jefe de prensa de Deporte & Business, que repasará la gran victoria internacional de Nuria Iturrioz en Texas y los últimos logros del golf femenino español.

“Tee de prácticas” se traslada a Tenerife, donde el coach deportivo Francisco González, abordará el trabajo mental de Rafa Cabrera-Bello y la importancia del coaching en el alto rendimiento. Además, se incluirá una visita a Anfi Golf by Lopesan, uno de los campos más emblemáticos de Canarias, donde Raquel Ariza Pearsall, supervisora del Proshop, nos contará muchas cosas desde este gran campo diseño Arizona.

Como siempre, ahora toca practicar, jugar al golf y seguir logrando Eagles y Birdies, y que sean a Pares.