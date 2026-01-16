Paraguas en mano el fin de semana en el norte de las islas

Será recomendable no olvidar el paraguas este fin de semana en las vertientes norte de las islas, tiempo invernal, inestable, con lluvias que pueden ser persistentes en algunos puntos

Además, precaución con el mar, hay prealerta por fenómenos costeros en el litoral norte y oeste de La Palma, La Gomera, El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote; litoral norte de Tenerife y Gran Canaria

Lluvia en La Palma (archivo). EFE / Luis G Morera

El tiempo inestable marcará el final de esta semana y todo el fin de semana en Canarias, especialmente en las vertientes norte de las islas, donde será recomendable no olvidar el paraguas.

Este viernes ha comenzado con abundante nubosidad que cubre el cielo en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y buena parte de las islas de mayor relieve, aunque se registran algunos claros en zonas del sur y suroeste. Durante la mañana se esperan precipitaciones dispersas, pero será a partir del mediodía cuando entre nubosidad con mayor carga de humedad, dejando lluvias débiles en el norte y este de La Palma, puntos del norte de El Hierro y La Gomera, el norte de Tenerife y Gran Canaria, así como en algunas zonas de Lanzarote y Fuerteventura.

Otro de los protagonistas será el viento, que cobrará fuerza a partir de esta noche. Soplará de componente norte, moderado con intervalos fuertes. Viento que nos acompañará durante todo el fin de semana y que será más notorio el próximo domingo, especialmente en cumbres de las islas de mayor relieve.

Un viento que también se dejará notar en el mar. Por este motivo, se mantiene la situación de prealerta declarada por el Gobierno de Canarias por fenómenos costeros para el litoral norte y oeste de La Palma, La Gomera, El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote; litoral norte de Tenerife y Gran Canaria.

Continúa la inestabilidad el fin de semana

Durante el sábado y el domingo predominarán los cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, mientras que en el resto de zonas se alternarán nubes y claros. Se esperan lluvias débiles a moderadas en el norte de las islas montañosas, con posibilidad de que sean persistentes en medianías. En Lanzarote y Fuerteventura serán menos probables y más ocasionales.

Las temperaturas mínimas apenas experimentarán cambios, mientras que las máximas descenderán de forma ligera a moderada, sobre todo en medianías orientadas al norte y en zonas de cumbre. El viento seguirá siendo de componente norte, moderado con intervalos fuertes, con rachas puntualmente muy fuertes en vertientes este y oeste y, especialmente, en cumbres.

Acumulación de precipitaciones en los próximos días. Gráfico METEORED

Ya el domingo continuará el predominio de cielos nubosos, con lluvias generalizadas moderadas que podrían ser persistentes en medianías del norte de las islas de mayor relieve. En las vertientes sur las precipitaciones serán menos frecuentes. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios o con un ligero ascenso, mientras que el viento soplará de moderado a fuerte, con rachas muy fuertes en cumbres, vertientes este y oeste, y durante las horas centrales del día también en Lanzarote y Fuerteventura.