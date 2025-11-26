ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

El Parlamento de Canarias inaugura ‘El Belén de las emociones’

RTVC
RTVC

El nacimiento, creado por el belenista Fernando Benítez, ofrece un recorrido emocional y costumbrista a través de escenas canarias diseñadas en exclusiva para la Cámara autonómica

El Parlamento de Canarias ha inaugurado su tradicional Belén de Navidad, una cita ya consolidada como referente cultural y social en las islas y que cada año atrae a miles de visitantes, especialmente a centros educativos que lo incorporan a sus actividades formativas y lúdicas.

Informa RTVC.

En esta edición, el nacimiento -titulado ‘El Belén de las emociones’- ofrece un recorrido único por los momentos y sentimientos universales de la vida a través de escenas costumbristas de estilo eminentemente canario y paisajes emblemáticos. La obra, creada en exclusiva por el belenista Fernando Benítez, ocupa un espacio de 10 metros de frontis por 5 de fondo, e integra edificaciones tradicionales, figuras artísticas exclusivas y una cuidada iluminación diseñada expresamente para este montaje.

El Parlamento de Canarias inaugura 'El Belén de las emociones'. Imagen cedida por el Parlamento canario.
El Parlamento de Canarias inaugura ‘El Belén de las emociones’. Imagen cedida por el Parlamento canario.

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, destacó durante el acto inaugural el valor simbólico y social de esta obra navideña que «este Belén es un homenaje a la vida cotidiana y a los valores que compartimos como pueblo. Cada escena nos invita a reconocernos en la alegría, la esperanza, la familia o el esfuerzo, porque la Navidad es, ante todo, un tiempo para reencontrarnos con lo que nos une”, señaló.

Buzón para cartas a los Reyes Magos

Este año, además, el Parlamento incorpora un buzón especial para las cartas a los Reyes Magos, un elemento pensado para que niños y niñas —y también adultos— puedan participar activamente en la magia de la Navidad.

El belén estará abierto al público hasta el 6 de enero de 2026, en horario de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre, de 9:00 a 16:00 horas, y los 25 de diciembre y 1 enero, de 16:00 a 21:00 horas.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Detienen a una persona e investigan a otra por robar en una vivienda en La Matanza

Se mantiene la huelga en el sector de alimentación y comercio de Canarias el 28 de noviembre

El 19,8 % de los canarios se diagnostica en internet en vez de ir al médico

El Belén de Arena de Las Canteras abrirá con retraso en su 20 aniversario

El absentismo laboral alcanza niveles históricos en Canarias

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025