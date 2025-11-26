El Parlamento de Canarias inaugura ‘El Belén de las emociones’

El nacimiento, creado por el belenista Fernando Benítez, ofrece un recorrido emocional y costumbrista a través de escenas canarias diseñadas en exclusiva para la Cámara autonómica
El Parlamento de Canarias ha inaugurado su tradicional Belén de Navidad, una cita ya consolidada como referente cultural y social en las islas y que cada año atrae a miles de visitantes, especialmente a centros educativos que lo incorporan a sus actividades formativas y lúdicas.
En esta edición, el nacimiento -titulado ‘El Belén de las emociones’- ofrece un recorrido único por los momentos y sentimientos universales de la vida a través de escenas costumbristas de estilo eminentemente canario y paisajes emblemáticos. La obra, creada en exclusiva por el belenista Fernando Benítez, ocupa un espacio de 10 metros de frontis por 5 de fondo, e integra edificaciones tradicionales, figuras artísticas exclusivas y una cuidada iluminación diseñada expresamente para este montaje.
La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, destacó durante el acto inaugural el valor simbólico y social de esta obra navideña que «este Belén es un homenaje a la vida cotidiana y a los valores que compartimos como pueblo. Cada escena nos invita a reconocernos en la alegría, la esperanza, la familia o el esfuerzo, porque la Navidad es, ante todo, un tiempo para reencontrarnos con lo que nos une”, señaló.
Buzón para cartas a los Reyes Magos
Este año, además, el Parlamento incorpora un buzón especial para las cartas a los Reyes Magos, un elemento pensado para que niños y niñas —y también adultos— puedan participar activamente en la magia de la Navidad.
El belén estará abierto al público hasta el 6 de enero de 2026, en horario de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre, de 9:00 a 16:00 horas, y los 25 de diciembre y 1 enero, de 16:00 a 21:00 horas.