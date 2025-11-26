El nacimiento, creado por el belenista Fernando Benítez, ofrece un recorrido emocional y costumbrista a través de escenas canarias diseñadas en exclusiva para la Cámara autonómica

El Parlamento de Canarias ha inaugurado su tradicional Belén de Navidad, una cita ya consolidada como referente cultural y social en las islas y que cada año atrae a miles de visitantes, especialmente a centros educativos que lo incorporan a sus actividades formativas y lúdicas.

Informa RTVC.

En esta edición, el nacimiento -titulado ‘El Belén de las emociones’- ofrece un recorrido único por los momentos y sentimientos universales de la vida a través de escenas costumbristas de estilo eminentemente canario y paisajes emblemáticos. La obra, creada en exclusiva por el belenista Fernando Benítez, ocupa un espacio de 10 metros de frontis por 5 de fondo, e integra edificaciones tradicionales, figuras artísticas exclusivas y una cuidada iluminación diseñada expresamente para este montaje.

El Parlamento de Canarias inaugura ‘El Belén de las emociones’. Imagen cedida por el Parlamento canario.

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, destacó durante el acto inaugural el valor simbólico y social de esta obra navideña que «este Belén es un homenaje a la vida cotidiana y a los valores que compartimos como pueblo. Cada escena nos invita a reconocernos en la alegría, la esperanza, la familia o el esfuerzo, porque la Navidad es, ante todo, un tiempo para reencontrarnos con lo que nos une”, señaló.