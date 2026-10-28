La asamblea parlamentaria reúne en el Parlamento de Canarias a representantes de Europa y América Latina y el Caribe para definir posiciones comunes ante los desafíos globales

El Parlamento de Canarias se ha convertido estos días en sede de EuroLat. Una asamblea que reúne a diputados de Europa y América Latina y el Caribe para debatir sobre los principales retos internacionales. La regulación de la inteligencia artificial, el cambio climático, la desinformación y la presión migratoria centran parte de los trabajos.

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha destacado los vínculos históricos entre el Archipiélago y el continente americano. La presencia canaria ha dejado una huella importante en territorios como San Antonio de Texas, Uruguay y Venezuela, una relación marcada durante generaciones por la emigración y el intercambio cultural.

Astrid Pérez en su intervención en el Parlamento de Canarias / RTVC

Por su parte, el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, ha participado en una jornada que pone de relieve los lazos entre ambas orillas del Atlántico. La asamblea busca reforzar la cooperación entre los países participantes y avanzar en respuestas compartidas.

El cambio climático y la presión migratoria, entre los principales desafíos

El presidente del componente latinoamericano de EuroLat, Daniel Caggiani, ha advertido de que «el cambio climático ya es una realidad que afecta a las costas, los campos, las ciudades y la ciudadanía«. A este desafío se suman la polarización, la desinformación y los discursos de odio.

EuroLat en el Parlamento de Canarias / RTVC

La presión migratoria también ocupa un lugar destacado en el debate. El presidente del componente europeo de EuroLat, Gabriel Mato, ha reclamado «anticipación, recursos y una mayor implicación de las administraciones«, además de un mayor despliegue operativo de Frontex en la ruta atlántica.

Los grupos de trabajo continuarán abordando estas cuestiones con el objetivo de definir propuestas comunes. En la asamblea están representados 60 países que, según los participantes, reúnen un tercio de los votos en Naciones Unidas.