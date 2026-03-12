Los viajeros podrán rechazar bonos y exigir devolución rápida tras cancelaciones de paquetes turísticos

Parlamento Europeo aprueba reforma sobre paquetes turísticos con reembolsos en 14 días. Europa Press

El pleno del Parlamento Europeo ha dado luz verde a la reforma que regula los derechos de los consumidores de viajes combinados, incluyendo el reembolso en un máximo de 14 días para quienes rechacen otras compensaciones como los bonos generalizados durante la pandemia.

La medida, adoptada por 537 votos a favor, establece criterios claros sobre qué constituye un paquete turístico y define derechos de información, asistencia y reembolso en caso de cancelaciones o interrupciones por circunstancias extraordinarias.

La normativa también prevé que, si el viajero acepta un bono, este tendrá una validez máxima de 12 meses y, transcurrido ese plazo sin canjearse, se reembolsará automáticamente el importe correspondiente.

28 meses para adaptar su legislación

Además, los cupones deberán ser transferibles o prorrogables una vez, estar garantizados contra insolvencia y permitir su uso total o parcial en cualquier servicio ofrecido por el organizador.

En situaciones de cancelación por motivos extraordinarios o quiebra del operador, los consumidores podrán solicitar la devolución completa de los pagos realizados.

Los países de la UE contarán con 28 meses para adaptar su legislación a las nuevas reglas y seis meses adicionales para comenzar a aplicarlas, tras la aprobación formal del Consejo Europeo.