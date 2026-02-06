ES NOTICIA

‘Parlamento’ regresa este domingo a Televisión Canaria con nueva temporada

Gabinete de Prensa

El programa de actualidad parlamentaria vuelve a la parrilla este domingo a las 13.50 horas con nuevas secciones, entrevistas y el análisis de la actividad en la Cámara

Televisión Canaria estrena este domingo, 8 de febrero, una nueva temporada de ‘Parlamento‘, el espacio de actualidad parlamentaria presentado por Marta Rodríguez, que vuelve a la pantalla a partir de las 13.50 horas, justo antes del informativo del mediodía, con el resumen semanal de la actividad política en el Parlamento de Canarias.

El programa retoma su emisión con la actividad parlamentaria recuperando ritmo tras el inicio del nuevo curso político. En esta primera entrega, el espacio abordará la Comisión de Sanidad, en la que se ha explicado el programa de hospitalización a domicilio y los cuidados de enfermería y medicina que reciben los pacientes tras el alta hospitalaria en sus propias casas.

La nueva temporada recupera también la sección Buscamos Respuestas, que en esta ocasión pondrá el foco en la pobreza energética. El reportaje analizará la situación del diez por ciento de la población que no puede asumir los gastos derivados de la energía, desde la imposibilidad de usar calefacción o aire acondicionado hasta el impacto de la factura eléctrica mensual.

El tiempo de entrevista estará protagonizado por Noelia García Leal, Comisionada de Transparencia, coincidiendo con el décimo aniversario de este órgano. La conversación repasará su funcionamiento, su papel en el control del uso de fondos públicos y el contencioso presentado por el Gobierno de Canarias sobre la publicación de los datos de las ayudas a los afectados por el volcán de La Palma, un asunto que enfrenta al Ejecutivo con el Comisionado en torno al derecho de acceso a la información pública.

El estreno de temporada incluirá además otros contenidos de actualidad y el análisis de la semana política en Canarias, consolidando el objetivo del programa de acercar la actividad parlamentaria a la ciudadanía.

