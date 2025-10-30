Intervienen una partida de armas que venía de Vigo hacia Canarias

Una persona ha sido detenida en relación a una partida de armas intervenida cuando estaba a punto de salir del aeropuerto en Vigo hacia Canarias

Un juzgado de Vigo investiga el transporte de una partida de armas que fueron intervenidas en las últimas horas en el aeropuerto de Peinador cuando iban a viajar con destino Canarias. Fue gracias a un operativo de la Guardia Civil en el que se ha detenido a, al menos, una persona.

Aeropuerto de Vigo, donde fue intervenida la partida de armas. Europa Press

Según han informado fuentes conocedoras de la investigación, el hallazgo de las armas se ha producido en la terminal del aeropuerto. Hay al menos una persona detenida supuestamente vinculada con ese transporte

El detenido tendría intención de «sacar las armas por Peinador» y su destino era Canarias. De momento no han trascendido más detalles de la investigación.