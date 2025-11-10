Un pasajero conflictivo obliga a regresar un vuelo a Tenerife

El vuelo que despegó desde Tenerife Norte con destino a Alicante tuvo que regresar minutos después por el comportamiento conflictivo de un pasajero

La tripulación del vuelo de la compañía Vueling alertó a los controladores aéreos del aeropuerto Tenerife Norte de la necesidad de regresar pocos minutos después del despegue.

Un vuelo de la compañía Vueling con destino Alicante tuvo que regresar a Tenerife Norte por un pasajero conflictivo

La presencia entre los pasajeros de una persona conflictiva obligó a activar una aproximación rápida. Controladores recortaron la ruta para su rápida llegada al aeródromo tinerfeño.

Las fuerzas de seguridad esperaban ya a la llegada del vuelo para proceder a la detención del pasajero. Una medida adoptada por la tripulación para garantizar la seguridad del vuelo.