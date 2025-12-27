La Plataforma por un Litoral Limpio organiza una cadena humana organizada para protestar contras las jaulas marinas para acuicultura

El Paseo de Salinetas, en el municipio de Telde (Gran Canaria) acoge este sábado una cadena humana organizada por la Plataforma por un Litoral Limpio para exigir la retirada de las jaulas marinas para acuicultura ubicadas a unos 350 metros de la playa de Melenara, una zona prohibida por el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias (PROAC).

Así lo ha informado Greenpeace en un comunicado en el que agrega que se unirá a esta protesta para denunciar el problema generado por las jaulas marinas de Melenara y exigir transparencia a las Administraciones públicas

De igual modo, la organización medioambiental instalará una mesa informativa en la que, además, recogerá firmas contra la acuicultura industrial.

Situación insostenible

La portavoz de Greenpeace en Canarias, Irene Sánchez Lasso, ha comentado que «esta situación es insostenible, por lo que reclamamos el desmantelamiento inmediato de las jaulas y que se lleve a cabo un análisis riguroso sobre las causas del problema y exista transparencia en la información. «Es más urgente que nunca una apuesta real de las autoridades competentes por modelos de acuicultura sostenible».

De igual modo, la entidad indicó que lo que comenzó a mediados de octubre con la presencia de manchas aceitosas, peces muertos y mal olor en las playas de Salinetas y Melenara, «derivó posteriormente en el cierre de varias playas a partir del 5 de diciembre, pertenecientes a los municipios de Telde, Mogán, Agüimes y San Bartolomé de Tirajana».