Las patologías en la piel por exposición solar aumentan tras la misa papal en Tenerife

El papa León XIV celebró esta misa multitudinaria el pasado 12 de junio

El Colegio de Médicos de Tenerife advirtió este viernes de que las consultas médicas en dermatología han aumentado en la isla a raíz de la misa del papa León XIV que se celebró en el puerto de Santa Cruz de Tenerife durante el mediodía del pasado 12 de junio.

Miles de personas asistieron este viernes a la misa que ofició el papa León XIV en el puerto de Santa Cruz de Tenerifeen su último día de viaje a España. EFE/ Miguel Barreto

La dermatóloga Marina Rodríguez alertó del aumento de quemaduras solares y brotes de enfermedades fotosensibles tras las largas horas de exposición durante la visita papal a Tenerife y recordó que el fotoprotector «no es suficiente» cuando la exposición solar se prolonga y en horas centrales del día.

El protector solar no es suficiente

Tras los multitudinarios actos celebrados en Tenerife con motivo de la visita del Santo Padre, dermatólogos de la isla han observado un aumento de consultas relacionadas con los efectos del exceso de radiación ultravioleta, especialmente tras exposiciones prolongadas al aire libre durante las horas centrales del día, y especialmente esos días donde la incidencia de este tipo de radiación era alta.

Entre las principales alteraciones detectadas destacan las quemaduras solares, el empeoramiento de enfermedades fotosensibles y la reactivación de patologías cutáneas inflamatorias en pacientes predispuestos.

Rodríguez señaló que «la población suele asociar la fotoprotección únicamente al uso de crema solar, pero cuando una persona permanece varias horas al sol, especialmente en Canarias y en horario de máxima radiación, el protector solar por sí solo no es suficiente para evitar el daño cutáneo«.

Muchos pacientes han acudido consulta con quemaduras en áreas que suelen quedar insuficientemente protegidas como nuca y cuello, dorso de los pies, antebrazos, orejas y cuero cabelludo en personas con menor densidad capilar.

Según indica esta doctora en una nota, reciben radiación directa y acumulativa durante eventos prolongados y, con frecuencia, el fotoprotector no se reaplica con la frecuencia adecuada.

EFE/Carlos de Saá

Una de las regiones con más radiación ultravioleta

Además de las quemaduras, los dermatólogos han observado exacerbaciones de diversas patologías cutáneas sensibles a la radiación ultravioleta como la rosácea, con incremento del enrojecimiento y los brotes inflamatorios, lupus cutáneo y sistémico, una enfermedad especialmente sensible a la radiación ultravioleta, erupción polimorfa lumínica o ‘alergia al sol’ y otras dermatosis fotosensibles preexistentes.

La radiación ultravioleta puede actuar como desencadenante inmunológico e inflamatorio, agravando enfermedades que permanecían previamente controladas y Canarias es una de las regiones con mayor radiación ultravioleta de Europa, señalan desde el Colegio.

Canarias presenta índices de radiación ultravioleta especialmente elevados debido a su latitud, altitud, elevada insolación anual y reflexión de la luz en superficies como el pavimento o el mar.

Durante el verano es frecuente alcanzar índices extremos, capaces de producir daño cutáneo significativo en periodos relativamente cortos de tiempo, resalta.