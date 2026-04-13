La patronal colaborará económicamente con el obispado para organizar los eventos previstos durante el viaje de León XIV en junio

La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) confirmó este lunes su apoyo financiero al obispo José Mazuelos para la estancia del pontífice. Una treintena de empresas costearán los gastos logísticos del primer viaje papal al archipiélago el próximo mes de junio. El Vaticano ultimará los detalles de seguridad y protocolo cuando el santo padre regrese de su actual gira por África.

El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos (2i), se reunió este lunes con la junta directiva de la Confederación Canaria de Empresarios, con motivo de la próxima visita del Papa a Canarias. EFE/Angel Medina G.

Treinta empresas de la provincia han garantizado fondos para este evento. La junta directiva de la CCE recibió al obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, y al auxiliar de la Diócesis, Cristóbal Déniz. Los empresarios consideran esta cita como una oportunidad única para visibilizar las islas.

El presidente de la CCE, Pedro Ortega, destaca la importancia de este líder mundial para la sociedad canaria. La patronal fija una aportación mínima por cada compañía participante en el proyecto. El colectivo actúa unido para demostrar el compromiso del tejido productivo con la visita.

Mazuelos agradece el entusiasmo mostrado por los representantes de los empresarios locales. Muchos de estos negocios ya colaboraron anteriormente en los viajes de Benedicto XVI. El obispo abandona la reunión satisfecho por el respaldo obtenido en esta jornada.

Agenda confirmada y logística vaticana

El papa visitará Arguineguín para recordar la crisis migratoria vivida en el año 2020. También oficiará una misa multitudinaria en un recinto deportivo de Siete Palmas. La Santa Sede coordinará toda la seguridad junto a la guardia suiza.

Una comisión técnica del Vaticano llegará a finales de mes a nuestra tierra. Estos expertos definirán si el pontífice pernocta finalmente en el edificio del Obispado. La logística será muy similar a la Jornada Mundial de la Juventud de 2011.

León XIV viaja actualmente por África acompañado por ochenta medios de comunicación internacionales. Su regreso marcará el inicio de los preparativos finales en Gran Canaria. Las autoridades locales esperan una afluencia masiva de fieles durante esos días de junio.