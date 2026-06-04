El dirigente empresarial anuncia su candidatura para las elecciones internas de la Confederación Canaria de Empresarios, previstas para el próximo 30 de junio

El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega, anunció este jueves en Las Palmas de Gran Canaria su candidatura a la reelección para el proceso del 30 de junio. El dirigente empresarial busca consolidar una patronal fuerte ante los retos económicos de las islas.

El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega. EFE/Ramón de la Rocha

Ortega remarcó que su propuesta no es una iniciativa personal. En su lugar, el líder define este plan como un movimiento colectivo e integrador. Su intención principal busca el avance de la confederación para diseñar el futuro de Canarias.

Asimismo, el candidato afronta este paso con ilusión y gratitud por la confianza recibida. De igual modo, siente una enorme responsabilidad ante el tejido empresarial del archipiélago. Por lo tanto, el dirigente mantendrá el compromiso que asumió hace cuatro años.

En este sentido, Ortega defiende una interlocución fuerte en los grandes debates económicos. El representante patronal persigue ampliar la confianza de los asociados mediante una escucha continua. De esta manera, el órgano empresarial ganará cercanía y utilidad.

Retos económicos y el desafío del talento

El archipiélago afronta retos decisivos que marcarán la evolución de la economía local. Ortega señaló la necesidad de mejorar la productividad y la competitividad canaria. También incluyó la digitalización, la transición energética y el acceso a la vivienda.

En consonancia con esto, Canarias requiere un entorno favorable para generar inversión. Las empresas necesitan estas condiciones idóneas para crear riqueza y empleo estable. Al fin y al cabo, estos factores sostienen la prosperidad general.

Con respecto al empleo, Ortega situó el talento como el principal desafío del futuro. El líder alertó sobre la actual desconexión entre la oferta y la demanda laboral. Por ello, el candidato propone impulsar la FP Dual y la formación.

Ralentización económica y calendario electoral

Por otra parte, el dirigente reconoció una ralentización del crecimiento en el archipiélago. Sin embargo, el escenario regional sigue mostrando datos positivos y gran resiliencia. El turismo sufre el contexto internacional, aunque la economía resiste con fuerza.

En relación con el proceso electoral, el plazo para presentar candidaturas termina el 15 de junio. Posteriormente, la organización validará las propuestas el día 22 de junio. Finalmente, los asociados votarán en la asamblea del 30 de junio.

Si concurre una sola lista, la asamblea decidirá directamente la continuidad del equipo. La organización empresarial representa a unas 20.000 empresas en Las Palmas. No obstante, la votación directa corresponde a unos 200-250representantes.