El equipo NEBRIJA CANARIAS by TH-TRUCKS completa la última etapa en Yanbu, sumando un nuevo logro al palmarés de Peñate

Pedro Peñate y Dani Mesa cumplen su objetivo y terminan el Dakar / Dakar

Lo que en la primera semana parecía una misión imposible, en la segunda semana se ha convertido en toda una realidad para el equipo NEBRIJA CANARIAS by TH-TRUCKS. Pedro Peñate y Dani Mesa han cumplido su objetivo. Los componentes de la Expedición Canarias Dakar confirmaron su gran momento y completaron con éxito la última especial celebrada en la jornada del sábado.

El piloto grancanario, Pedro Peñate, ha conseguido llevar a su vehículo hasta la última línea de meta, en la etapa circular con salida y llegada en Yanbu, tras recorrer sus 33 kilómetros de enlace y otros 105 kilómetros de especial contra el crono, para poder añadir a su colección otro Dakar terminado a su historial.

Para Pedro Peñate y su Century, ha sido una lástima los problemas mecánicos que tuvo en las primeras etapas y que le ha impedido pelear por la clasificación general con su Expedición Canarias Dakar. Sin embargo, tras solventar esos problemas, las sensaciones han sido fantásticas y el valsequillero ha conseguido llevar a su vehículo hasta la última línea de meta, convirtiéndose en el primer español en lograr como mínimo llegar al final en cada una de las categorías principales del Dakar.

Peñate y Mesa con confianza y precaución antes del último día

A la llegada a la meta de la penúltima especial, Pedro Peñate se mostró cauto y comentó que “aún queda el último día y seguimos totalmente concentrados en hacer bien las cosas”. “Venimos de una primera semana muy dura y hoy hemos vuelto a dar un paso más”, explicó el piloto de Valsequillo y aseguró que “estar tan cerca de cerrar un Dakar en otra categoría es algo muy especial, pero todavía queda trabajo por delante”.

Por su parte, Dani Mesa comentó que “estamos muy cerca del objetivo, pero seguimos con la misma prudencia y respeto al Dakar desde el primer día”. “Para mí está siendo un aprendizaje enorme y completar etapas como las de hoy nos sigue dando confianza, perro hasta cruzar la meta final no se puede dar nada por hecho, pero hay que estar muy orgullosos por el trabajo”, sentenció.