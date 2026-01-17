Tras lograr el cuarto puesto en la última etapa, el ‘Zorro Rosa’ se asegura el undécimo en H2 y decimosexto en la general

El ‘Zorro Rosa’ brilla en el Dakar Classic / Facebook Motor 2000 Canarias

Rafael Lesmes y Tabatha Romon, a los mandos del ‘Zorro Rosa’, con el que han representado al la Fundación Carrera por la Vida en el Dakar Classic, han cosechado un cuarto puesto en la última etapa. Con el que han sellado su undécimo puesto en la categoría H2 y decimosexto en la general de coches.

Por tercer año consecutivo, el equipo que patrocinan Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife ha completado con éxito el rally más duro del mundo. Estrenando en esta edición el novedoso ‘Zorro Rosa’, heredero del ‘Elefante Rosa’, campeón de camiones en 2024 y 2025, informa Fundación Carrrera por la Vida en un comunicado.

Duro inicio, gran final

Lesmes y Romon han vuelto a poner de manifiesto su capacidad de adaptación a una disciplina completamente nueva para ellos al mantener desde el principio el nivel de competitividad de los dos años anteriores. Estrenando en Arabia el Toyota HDJ 80 con los colores de la Fundación Carrera por la Vida.

Para ambos ha sido un Dakar de aprendizaje, resistencia, fortaleza mental y capacidad de gestión. Con diversos contratiempos como la gripe que padeció al inicio el piloto de Valsequillo, los pinchazos, problemas técnicos y de navegación.

Rafael Lesmes indica que han sido dos semanas «muy duras», sobre todo la primera. Pero el día de descanso fue un punto de inflexión», pues a partir de entonces «todo ha ido más rodado».

Desde la meta de Yanbu, el piloto traslada su cariño para las personas afectadas por el cáncer de mama, tanto hombres como mujeres de Canarias y de toda España. «Corremos por y para ellos, y los levamos siempre en el corazón», asegura.