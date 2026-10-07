Pedro Rodríguez anuncia su retirada del fútbol a los 39 años

El tinerfeño pone fin a una carrera en la que conquistó el Mundial, la Eurocopa y todos los grandes títulos con el Barcelona

El futbolista tinerfeño Pedro Rodríguez ha anunciado este miércoles su retirada del fútbol profesional a los 39 años. El delantero ha comunicado su decisión con un vídeo grabado en el Camp Nou, el estadio donde comenzó su trayectoria y donde se consolidó como uno de los referentes del Barcelona de Pep Guardiola.

Pedro Rodríguez en una imagen de archivo

«Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento», ha explicado Pedro en un emotivo vídeo publicado en sus redes sociales, en el que repasa los principales momentos de su carrera.

Una carrera ligada al Barcelona

Pedro recuerda su llegada al primer equipo azulgrana como un joven de 20 años procedente de Tenerife y destaca especialmente su etapa en el Barça, con el que conquistó todos los grandes títulos y formó parte de uno de los equipos más laureados de la historia del club.

«Formar parte del mejor Barça de la historia fue un privilegio. Lo ganamos todo y asombramos al mundo», ha señalado el futbolista, que también ha resumido su vínculo con el conjunto azulgrana con una frase: «El meu cor siempre será culé».

Con el Barcelona conquistó cinco Ligas, tres Ligas de Campeones, tres Copas del Rey, cuatro Supercopas de España, tres Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes. En 2015 puso fin a su etapa en el conjunto azulgrana para fichar por el Chelsea.

Campeón del mundo con España

La trayectoria de Pedro también incluye una etapa destacada con la selección española, con la que se proclamó campeón del mundo en Sudáfrica en 2010. El tinerfeño fue titular en la final ante Países Bajos y también conquistó la Eurocopa de 2012.

Además, Pedro hizo historia al convertirse en el primer futbolista en marcar en todas las competiciones que disputó su equipo durante una misma temporada: Liga, Copa del Rey, Liga de Campeones, Supercopa de España, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes.

De Londres a Roma

Tras abandonar el Barcelona, el delantero continuó su carrera en el Chelsea inglés, antes de trasladarse a Italia para jugar en la Roma y posteriormente en el Lazio.

«Italia me ha tocado el cuore. Llegué como un veterano y me trataron como un hijo«, ha confesado Pedro al recordar su experiencia en el fútbol italiano.

Después de su breve paso por la Roma, el tinerfeño llegó al Lazio en la temporada 2021-2022, donde se convirtió en uno de los futbolistas veteranos del vestuario.

En la temporada 2024-2025 firmó una de sus mejores campañas recientes, con diez goles en la Serie A y otros cuatro en la Liga Europa, antes de poner ahora punto final a una trayectoria marcada por los grandes títulos y por su vínculo con el Barcelona, la selección española y el fútbol italiano.