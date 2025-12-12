El presidente español ha realizado estas declaraciones a la revista italiana ‘L’Espresso’ tras considerarlo Persona del Año

Pedro Sánchez ha afirmado que son «inaceptables» las operaciones emprendidas por Donald Trump contra el narcotráfico en Venezuela. El presidente español ha dicho estas palabras durante una entrevista concedida a la revista italiana ‘L’Espresso’.

El mandatario español ha aparecido en la portada del magazine al considerarle Persona del Año por el 70 aniversario.

Sánchez ha criticado el «doble rasero» con Israel y reivindica el éxito de las políticas progresistas frente a las ideologías neoliberales.

Debilitando el Derecho Internacional

Ha subrayado la necesidad de coherencia por parte de Occidente en política exterior, en referencia sobre todo a la invasión rusa de Ucrania y al conflicto en Gaza.

En lo que respecta a Estados Unidos, ha sostenido que es preocupante «el cuestionamiento del Derecho Internacional y se agravan las críticas de incoherencia de Occidente». Sánchez, ha insistido en «encontrar vías de diálogo y una solución pacífica a esta crisis».

Para el líder socialista «son inaceptables estas operaciones extrajudiciales, que debilitan el Derecho Internacional».

A juicio del presidente del Gobierno, el «gran fracaso» de la respuesta de Occidente respecto a Gaza y que debería hacer reflexionar es que «ha sido incoherente». Por otro lado, ha comentado «no podemos pedir a otros países que nos apoyen en Ucrania, y al mismo tiempo permitir que se aplique un doble rasero con Israel y Palestina».

Coherencia en política internacional

En este sentido, ha apuntado que se debe ser «coherentes y constantes porque defendemos el mismo principio, que es el Derecho Internacional». En este caso, ha señalado, tanto Rusia como Israel, cuentan con gobiernos que «no respetan los Derechos Humanos ni el Derecho Internacional». Asimismo, ha considerado «incoherente» que Israel pueda participar en los Juegos Olímpicos de Invierno.

En cuanto al conflicto en Oriente Próximo, ha insistido en que Benjamin Netanyahu «se equivoca al creer que la lucha contra el terrorismo puede tener solo una dimensión de seguridad».

A su juicio, «el éxito de España representa un rechazo total a las ideologías neoliberales que dominan muchos gobiernos europeos y occidentales». «España está demostrando que crecimiento y redistribución, crecimiento y descarbonización son binomios posibles», ha abundado, y puede hacerlo «con datos».

El presidente del gobierno ha alabado las políticas de izquierda, «la perspectiva progresista no solo funciona, sino que es un éxito. Es un éxito contra la retórica sin resultados de los gobiernos de derecha». Ha cuestionado que con la derecha se crezca económicamente.

Preguntado sobre el motivo de por qué la izquierda está en retroceso, Sánchez ha considerado que «quizás la única crítica que se puede hacer a los progresistas es que a veces, cuando hemos estado en el gobierno, hemos sido un poco temerosos».

También, ha asegurado que hay «paz social en España» porque según el presidente, «es lo opuesto a cómo actúa la derecha cuando gobierna, que es deshacer las cosas, destruyendo derechos y libertades».