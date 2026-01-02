Estanis Pedrola es, oficialmente, nuevo jugador de la UD Las Palmas. El atacante, fue presentado este viernes en el estadio Gran Canaria junto a Vicente Gómez

Pedrola afirma que llega preparado y motivado para ascender con Las Palmas / UD Las Palmas

El futbolista catalán Estanis Pedrola, nuevo jugador de la UD Las Palmas, ha dicho este viernes en su presentación oficial que llega preparado y motivado para ayudar al equipo amarillo a su objetivo de esta temporada, el ascenso a Primera División.

Pedrola, cedido por la Sampdoria

El extremo tarraconense, de 22 años, jugará cedido por la Sampdoria de Génova hasta el próximo 30 de junio. El club isleño se ha reservado una opción de compra no obligatoria al término del curso.

Pedrola se define como un jugador «de banda, muy vertical», al que le gusta mucho «la profundidad y encarar en el uno contra uno», aunque matiza que también tiene «capacidad para venir a recibir el balón». Por esto mismo cree que encajará en el juego asociativo del equipo, que ya ha empezado a conocer porque se incorporó a los entrenamientos a principios de esta semana.

Listo para ayudar al ascenso

Ha subrayado que las lesiones que han lastrado su rendimiento en los últimos años ya están olvidadas, pues está «totalmente recuperado». Ha destacado que su paso por Italia fue positivo, a pesar de que finalmente fue cedido por la Sampdoria al Bolonia.

Pedrola afirma que el entrenador del equipo amarillo, Luis García, le transmitió «mucha confianza desde el minuto 1», que le motiva «el proyecto para ascender», y se ve «preparadísimo» para ayudar en ese objetivo, por lo que quiere «integrarse lo antes posible» en el grupo.

En ese sentido, ha asegurado que está «disponible» para viajar este sábado a Zaragoza, donde Las Palmas jugará el domingo su partido de la vigésima jornada de LaLiga Hypermotion, aunque para ello primero deberá ser inscrito por el club.

Confianza total de Luis García

Luis García, ha manifestado este viernes que el extremo catalán Estanis Pedrola deberá ser un «jugador determinante» en LaLiga Hypermotion. El técnico asturiano ha dicho en rueda de prensa que conoce bien al futbolista catalán por haberse enfrentado a él en categoría juvenil. Y que se trata de un perfil «diferente» a los atacantes que tiene actualmente en la plantilla isleña.

«Ha llegado con mucha ilusión y ganas, es un jugador muy determinante en situaciones de uno contra uno, muy poderoso, con mucho talento y capacidad de desborde», ha explicado el entrenador ovetense. Luis García ha subrayado que a pesar de todas esas virtudes ofensivas, «defensivamente también le vamos a exigir».

Presentación oficial

El futbolista ha sido presentado por Vicente Gómez, miembro de la dirección deportiva de la UD Las Palmas, ante la ausencia del titular del departamento, Luis Helguera. Que está gestionando la contratación de un delantero para rematar la plantilla que luchará por el ascenso directo a la máxima categoría del fútbol español.

Sobre su llegada Vicente resaltó que «Estanis Pedrola es un jugador polivalente que puede adaptarse a las tres zonas de ataque. Viene a darnos verticalidad, cubriendo el uno para uno que es lo que buscábamos en este mercado”.