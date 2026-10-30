El artista grancanario se reencuentra con el universo de Federico García Lorca a través de una propuesta que reúne música, danza, poesía y creación plástica

A punto de cumplir 93 años, Pepe Dámaso sigue encontrando en el arte razones para continuar imaginando. Su trayectoria, atravesada por décadas de creación y una profunda vinculación con la cultura canaria, suma ahora un nuevo encuentro con Federico García Lorca, una figura que ha acompañado buena parte de su vida artística. El resultado podrá contemplarse este sábado, 31 de octubre, a las 20:00 horas, en el Teatro Pérez Galdós, con el estreno absoluto de LORCA por DÁMASO, una propuesta dirigida artística y musicalmente por Isabel Costes que traslada el imaginario del poeta al lenguaje de la música y las artes escénicas.

Pepe Dámanso: “La creación es un misterio” / Auditorio Teatro Las Palmas

“La creación es un misterio”, afirma Dámaso al reflexionar sobre una vocación que ha permanecido intacta con el paso de los años. Quizá por eso, cuando habla de su nueva colaboración en el phroyect coral Lorca por Dámaso, lo hace con la curiosidad de quien todavía desconoce todo lo que una obra puede llegar a revelar. El artista reconoce que el proyecto ha adquirido una identidad propia a medida que avanzaba su desarrollo, impulsado por las aportaciones de quienes participan en él y por las posibilidades que ofrece el universo lorquiano.

“Se ha ido formando por sí mismo, con una humildad, con un sentimiento, con una creatividad sorpresiva”, explica sobre un proceso que, según reconoce, ha estado guiado por la sensibilidad colectiva de sus responsables. Dámaso atribuye buena parte de ese recorrido a la dirección de Isabel Costes y al trabajo de los colaboradores que han dado forma a una creación en la que cada disciplina encuentra su lugar.

Admiración por Lorca

La presencia de Lorca en su imaginario artístico responde a una admiración cultivada durante décadas. Al recordar las múltiples facetas del escritor granadino, Dámaso insiste en la amplitud de una personalidad que desbordaba la literatura. Su condición de músico, su sensibilidad artística y la riqueza de su pensamiento continúan ofreciéndole posibilidades expresivas. Esa diversidad constituye precisamente uno de los fundamentos de esta nueva producción.

“Lorca mismo ha ido dándonos pretextos de lo que había que hacer”, señala el pintor, convencido de que el desarrollo del montaje ha estado estrechamente vinculado a la propia obra del poeta. La relación entre ambos universos se construye desde la libertad creativa y la interpretación contemporánea de unos símbolos que siguen conservando su capacidad de evocación.

Un elemento plástico para el universo lorquiano

La participación de Pepe Dámaso adquiere una dimensión especialmente visible en la concepción escenográfica. Para esta producción, el artista ha diseñado una gran estructura escultórica inspirada en los dibujos de Federico García Lorca, que se transforma a través de la iluminación y las proyecciones audiovisuales. El elemento corpóreo, construido por Maroto y Vergara, permitirá establecer distintas relaciones entre la imagen, la música y el movimiento.

Dámaso lo describe como una creación conceptual, “casi habitable”, pensada para que la interpretación escénica pueda desarrollarse en diálogo con sus formas. La estructura incorpora referencias al imaginario gráfico del poeta y adquiere nuevas dimensiones a medida que intervienen los diferentes lenguajes artísticos.

La bailaora y coreógrafa Vanesa Aibar será una de las encargadas de establecer ese diálogo mediante el movimiento, mientras que el actor José Luis de Madariaga aportará la palabra. La Orquesta Sinfónica del Atlántico (ODA), bajo la batuta de Isabel Costes, conducirá el recorrido musical.

La propuesta incorpora además el diseño de iluminación de Cristina Alba y el trabajo de videomapping de Simone Marín, recursos que permitirán modificar la percepción del espacio concebido por Dámaso y ampliar su dimensión expresiva.

La música como camino hacia Lorca

La construcción musical de LORCA por DÁMASO parte de diferentes momentos de la vida y la creación del poeta. El repertorio establece conexiones entre las raíces populares de su obra, su experiencia neoyorquina y su relación con otros territorios culturales, entre ellos Cuba.

Uno de sus elementos más singulares será el estreno de Entre suelas y asfalto (Nueva York en un poema y tres cuartos), una composición de Juan Manuel Marrero creada expresamente para esta producción e inspirada en el universo de Poeta en Nueva York. La obra se suma a la Lorca Suite de Ernesto Mateo, basada en las canciones populares españolas recopiladas y armonizadas por el poeta.

El programa incluye también música de Claude Debussy, con el tercer movimiento de La Mer De l’aube à midi sur la mer, y de Ernesto Lecuona, cuyas composiciones amplían las referencias culturales del recorrido.

Precisamente, Poeta en Nueva York ocupa un lugar privilegiado entre las preferencias literarias de Dámaso. El artista considera esta obra una de las grandes expresiones del talento de Lorca y reivindica la lectura como una vía fundamental para adentrarse en su pensamiento.

Al referirse a ese acercamiento, habla de buscar en sus páginas un mundo de posibilidades creativas y define el poemario como “el libro insuperable”. Su admiración alcanza también otras manifestaciones de la trayectoria del autor, desde el cante jondo hasta su relación con el compositor Manuel de Falla, testimonios de una personalidad artística que sigue despertando su interés.

La lectura de Lorca se convierte así en un punto de partida para la creación escénica. Sus textos, sus dibujos y su relación con la música ofrecen materiales que, reinterpretados desde el presente, permiten construir nuevos encuentros entre la poesía y las artes.

Una creación que continúa

El estreno llega en un momento en el que Pepe Dámaso contempla su trayectoria desde la experiencia acumulada, pero mantiene su interés por las posibilidades de la creación. En su conversación, reconoce la importancia del trabajo compartido y destaca el compromiso artístico que ha encontrado en las personas involucradas en esta producción.

Esa confianza en el proceso creativo se refleja también en la manera en que invita al público a aproximarse al montaje. Dámaso entiende que cada espectador podrá descubrir sus propios significados a partir de los elementos que aparezcan en escena, sin necesidad de recibir una interpretación cerrada de la obra.

La música, el movimiento y la transformación del espacio irán construyendo una lectura de Lorca abierta a la sensibilidad individual. Una experiencia que devuelve al escenario del Teatro Pérez Galdós la mirada de un artista que continúa explorando nuevas posibilidades para su lenguaje plástico.

Con LORCA por DÁMASO, el pintor grancanario vuelve sobre una figura esencial en su trayectoria y participa en una nueva creación colectiva que encuentra en la obra del poeta su principal fuente de inspiración. Casi nueve décadas de vida separan sus primeros descubrimientos artísticos de este estreno, pero permanece una misma convicción, expresada por el propio Dámaso con apenas cinco palabras: “La creación es un misterio”.