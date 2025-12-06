ES NOTICIA

El Perdoma busca su ansiada primera victoria en la División de Honor Plata

El Perdoma de La Orotava recibe al Cavidel Aula Valladolid en un duelo clave para salir del fondo de la tabla

El equipo tinerfeño del Perdoma de La Orotava, buscará el domingo a las 12:30 horas su primera victoria en la presente temporada, ante el Cavidel Aula Valladolid, en la Liga de balonmano de la División de Honor Plata, grupo A, donde militan los equipos canarios de categoría femenina.

Último contra décimoprimero, en un choque donde les va la vida a los dos, con vistas a mejorar sus posiciones. El equipo tinerfeño solo tiene un punto en su casillero después de igualar hace dos jornadas en el pabellón Celestino Hernández con el Balonmano Gijón (29-29). Ahora las jugadoras que entrena Ruymán Herrera van a por su primera victoria, ante un rival que también anda apurado por puntuar al encontrarse a solo cinco puntos de caer en los puestos de descenso.

