El Perdoma cae en casa ante el Aula Valladolid

El Perdoma reaccionó en el tramo final, pero tres goles en los últimos minutos sentenciaron una nueva derrota por 28-32

El Perdoma perdió este domingo en su feudo ante el Cavidel Aula Valladolid (28-32), en el partido correspondiente a la decimoprimera jornada en la Liga de balonmano de la División de Honor Plata femenina.

Las jugadoras que entrena Ruymán Herrera fueron a remolque en el primer tiempo, ante un rival que siempre fue por delante en el marcador. Al descanso ganaba el Cavidel Aula Valladolid (13-17).

El Perdoma se puso a uno al anotar Paola un gol, que les hizo soñar, a falta de cuatro minutos para el final (28-29).

Pero todo fue un espejismo, porque las de Valladolid abrieron líneas y volvieron acorralar a las tinerfeñas con tres goles más, merced al acierto de sus jugadoras Clara, Angela y Jimena, quienes auparon al triunfo final de su equipo (28-32). Las tinerfeñas pese a intentarlo, otra jornada más, se quedan últimas en la clasificación con un solo punto.

