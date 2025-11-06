El ayuntamiento abre el plazo hasta el próximo 10 de diciembre para conceder las autorizaciones de ampliación de horario con motivo de las fechas navideñas

Las Palmas de Gran Canaria abre el plazo para los permisos de ampliación de horario de Navidad y Fin de Año. Imagen de Archivo

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, ha abierto hasta el próximo 10 de diciembre el plazo de concesión de las autorizaciones para la ampliación de horario de las celebraciones con motivo de las fechas navideñas los días 24 y 31 de diciembre.

Requisitos

Aquellos establecimientos con licencia municipal de apertura deben solicitar los permisos mediante la presentación de la instancia debidamente cumplimentada y la póliza de seguros de responsabilidad civil en vigor. Para aquellos que carezcan del título habilitante en vigor, deberán incorporar a la documentación requerida una instancia para su autorización, o en su caso, una declaración responsable.

Con todo, el Servicio de Actividades Clasificadas, dependiente del área de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, no concederá permisos a aquellos establecimientos que cuenten con medida ejecutiva de paralización o precinto. Esta ampliación de horarios no incluye las terrazas que se encuentran en espacios públicos, que deben retirarse en el horario establecido por la ordenanza municipal.

Además, las empresas que no hayan comunicado la ampliación de horario en el plazo establecido no quedan habilitadas para dicha ampliación, debiendo cumplir los horarios establecidos.

Presentación de solicitud

Asimismo, las instancias se podrán obtener en la página www.laspalmasgc.es o en el Servicio de Atención Ciudadana que se encuentra en la planta baja de las dependencias municipales, en la calle León y Castillo, número 270.

El horario de finalización de las celebraciones tanto del día 24 como del día 31 de diciembre será las 06:00 horas de la mañana del día siguiente, sin excepción alguna, con media hora para el desalojo.