Sorpresa la que se llevaron los pasajeros de un vuelo que despegó desde Gran Canaria con destino a Granada y que minutos después tuvo que volver a aterrizar en el aeropuerto de Gran Canaria
Es una de las historias curiosas de esta jornada. La cuenta de X @controladores informaba esta tarde de una operación de seguridad aérea que implicaba a un vuelo que acababa de despegar desde el Aeropuerto de Gran Canaria.
El vuelo despegó sin ningún problema con destino a Granada. Sin embargo, un perro se escapó de su transportín en la bodega. Como aseguran desde @controladores «el perrete revoltoso» obligó como medida de seguridad a que el vuelo que acababa de despegar volviese a la terminal para asegurar al curioso animal.
Una vez la situación estuvo controlada, el vuelo pudo volver a despegar sin incidencias hacia su destino final, Granada.
Normativa para llevar un perro en un avión
La normativa para llevar a un perro en un avión tiene tres niveles: uno el de la normativa internacional IATA, otro tiene que ver con las leyes del país, tanto de salida como de destino y por último están las condiciones de cada aerolínea.
Algunas de las normas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) son las siguientes:
- Transportín homologado: debe permitir que el perro pueda estar de pie, girar y tumbarse. Debe ser resistente, con ventilación en al menos 3 lados.
- Peso y tamaño: cada aerolínea fija el límite, pero en general:
- Perros pequeños (hasta 7-10 kg con transportín incluido) → pueden viajar en cabina, bajo el asiento delantero.
- Perros medianos o grandes → deben ir en la bodega presurizada.
- Comida y agua: no puede haber comida suelta dentro; el bebedero debe estar vacío y bien sujeto (se llena tras el control).
- Identificación: transportín con etiquetas de “Live Animals”, nombre y teléfono del dueño.