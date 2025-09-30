Sorpresa la que se llevaron los pasajeros de un vuelo que despegó desde Gran Canaria con destino a Granada y que minutos después tuvo que volver a aterrizar en el aeropuerto de Gran Canaria

Es una de las historias curiosas de esta jornada. La cuenta de X @controladores informaba esta tarde de una operación de seguridad aérea que implicaba a un vuelo que acababa de despegar desde el Aeropuerto de Gran Canaria.

Un perro obliga al regreso de un vuelo que despegó de Gran Canaria con destino a Granada

El vuelo despegó sin ningún problema con destino a Granada. Sin embargo, un perro se escapó de su transportín en la bodega. Como aseguran desde @controladores «el perrete revoltoso» obligó como medida de seguridad a que el vuelo que acababa de despegar volviese a la terminal para asegurar al curioso animal.

Una vez la situación estuvo controlada, el vuelo pudo volver a despegar sin incidencias hacia su destino final, Granada.

Normativa para llevar un perro en un avión

La normativa para llevar a un perro en un avión tiene tres niveles: uno el de la normativa internacional IATA, otro tiene que ver con las leyes del país, tanto de salida como de destino y por último están las condiciones de cada aerolínea.

Algunas de las normas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) son las siguientes: