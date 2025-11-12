Varios vecinos de El Tamaduste siguen experimentando problemas en el suministro del agua en sus viviendas

Persisten los problemas de suministro de agua en El Tamaduste

Los problemas con el suministro de agua en El Tamaduste, en El Hierro, continúan afectando a algunas viviendas, donde la presión sigue siendo baja.

El Cabildo de El Hierro ha señalado que la responsabilidad del incidente no le corresponde, tras las acusaciones emitidas desde el Ayuntamiento de Valverde. Según la institución insular, el Consejo Insular de Aguas se encarga únicamente de suministrar el recurso a los depósitos municipales, mientras que la avería se habría originado por una gestión deficiente a nivel local.

A pesar de los esfuerzos por restablecer el servicio con normalidad, los vecinos siguen experimentando dificultades en el acceso al agua corriente.