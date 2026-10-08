Los representantes sindicales aseguran que el nuevo modelo de contratación incrementa la temporalidad y dificulta la cobertura de ausencias, mientras que el centro afirma que ha aumentado un 7 % la contratación de personal

Los sindicatos que representan a la plantilla de enfermería denuncian la falta de personal y el aumento de la precariedad laboral en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife. Aseguran que el nuevo modelo de contratación, que se aplica desde el pasado mes de julio, ha reducido la duración de los contratos y dificulta la cobertura de las necesidades de personal.

Según explican los representantes de los trabajadores, los profesionales que antes encadenaban contratos de mayor duración ahora deben firmar acuerdos por periodos mucho más cortos. Esta situación afecta especialmente al personal de enfermería, aunque los sindicatos advierten de que también perjudica a otras categorías profesionales.

Contratos de menor duración en el Hospital La Candelaria

Los sindicatos señalan que el cambio en el sistema de contratación ha incrementado la inestabilidad laboral. Como ejemplo, explican que un enfermero que trabaja durante todo el año puede llegar a firmar 12 contratos de un mes o incluso ocho contratos de 15 días en apenas cuatro meses.

Los representantes sindicales consideran que esta situación empeora las condiciones laborales de los profesionales sanitarios y reclaman contratos de mayor duración.

Denuncian dificultades para disfrutar de permisos y vacaciones

Los sindicatos también exigen que el centro hospitalario cubra el 100 % de las necesidades de personal. Aseguran que la falta de contrataciones obliga a los trabajadores a asumir una mayor carga laboral.

Además, denuncian que se están denegando permisos y solicitando a los profesionales que doblen turnos para cubrir las incapacidades temporales de sus compañeros. «Esto es inasumible«, advierten los representantes sindicales, que defienden la necesidad de garantizar unas condiciones laborales adecuadas para mantener la calidad asistencial.

«Si cuidamos de los trabajadores en sanidad, cuidamos una sanidad pública de calidad«, sostienen. También recuerdan que los profesionales tienen derecho a disfrutar de sus vacaciones y permisos.

El hospital asegura que ha aumentado la contratación un 7 %

Por su parte, la dirección del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria asegura que la contratación de personal ha aumentado un 7 % durante este año.

Además, el centro hospitalario se compromete a mejorar las condiciones de contratación para favorecer acuerdos laborales de mayor duración, una de las principales reivindicaciones de los sindicatos.