Personal del grupo táctico Canarias se despliega en La Palma

La Brigada “Canarias” XVI (BRICAN XVI) continúa desarrollando operaciones de vigilancia y presencia en el marco del Mando Operativo Terrestre, en esta ocasión realizando un despliegue en la isla de La Palma

Durante esta semana, el personal del Regimiento de Artillería de Campaña N.º 93 realizará patrullas tanto a pie como en vehículos en la isla de La Palma. Como parte de las actividades preparadas con motivo de dicho despliegue, se realizará una exposición de material en el colegio Anselmo Pérez Brito en Santa Cruz de La Palma.

Personal del grupo táctico Canarias despliega en la isla de La Palma

Estas labores tienen como finalidad reforzar la vigilancia, ejercer un efecto de disuasión y garantizar la seguridad de los espacios terrestres bajo soberanía nacional en la isla.

Estas actividades se integran en el conjunto de las Operaciones Permanentes, una de las principales contribuciones de las Fuerzas Armadas (FAS) a la Seguridad Nacional en tiempos de paz. Estas misiones subrayan el compromiso de las FAS con la defensa integral del territorio y su capacidad para anticiparse a cualquier eventualidad que pudiera comprometer la estabilidad.

Personal del grupo táctico Canarias despliega en la isla de La Palma

El despliegue no solo permite una vigilancia eficaz del entorno, sino que también facilita un mayor conocimiento del terreno y de la realidad social de la isla. Además, fomenta la integración de los militares en la comunidad local y fortalece el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía.

El teniente general Julio Salom Herrera, jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra, ejerce asimismo como Comandante del Mando Operativo Terrestre (CMOT). Este cargo conlleva la responsabilidad de planificar las operaciones de presencia y vigilancia no solo en Canarias, sino también en Ceuta, Melilla y Baleares, y de mantener una coordinación constante con las autoridades civiles y militares competentes.