Los bomberos liberaron a una mujer atrapada en el vehículo, quien tuvo que ser trasladada de gravedad al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria

Dos personas heridas, una de ellas grave, en la colisión de vehículo con un árbol en Granadilla. Imagen de Archivo

Dos personas heridas, una de ellas de carácter grave, al colisionar su vehículo contra un árbol en el municipio de Granadilla de Abona, en Tenerife.

Los hechos tuvieron lugar este viernes a las 19:39 horas en la carretera TF-21, en punto kilométrico 81 aproximadamente.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se comunicaba que un vehículo había colisionado con un árbol y sus dos ocupantes precisaban asistencia sanitaria.

Una mujer atrapada en el vehículo

El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios y se dirigió al lugar del incidente. Una vez allí, efectivos de bomberos aseguraron el vehículo accidentado, liberaron a una mujer que había quedado atrapada en el interior del habitáculo.

El personal del SUC valoró y asistió a los dos afectados: una mujer de 36 años que en el momento inicial de la asistencia presentaba politraumatismos de carácter grave; y un hombre con policontusiones de carácter moderado.

Una vez la asistencia inicial, se procedió a su traslado al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria y al Hospital Universitario de Canarias, respectivamente.

Guardia Civil reguló el tráfico en la vía y realizó el atestado correspondiente.