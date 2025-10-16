Llegan por primera vez en silla de ruedas al corazón de la Cueva de los Verdes

Un hito histórico permite la primera excursión adaptada en sus más de 50 años, logrando que personas con discapacidad física puedan acceder al centro de la Cueva de los Verdes gracias a la utilización de sillas Joëlette

Por primera vez, en sus más de 50 años de historia, la emblemática Cueva de los Verdes, en Lanzarote, ha acogido una ruta adaptada, permitiendo a personas con discapacidad física disfrutar de uno de los tesoros geológicos y artísticos más importantes de la isla. La acción pionera se ha materializado con la adaptación de sillas especiales Joëlette, que han permitido a Gerardo y Naiara recorrer un tramo significativo de la Cueva, sumergiéndose en un espacio que hasta ahora les estaba vetado.

Un hito en la historia de Cueva de los Verdes

El Cabildo de Lanzarote, a través del Área de Bienestar Social e Inclusión y los Centros de Arte, Cultura y Turismo, ha marcado un hito trascendental en el cumplimiento de su Estrategia Insular de Accesibilidad e Inclusión.

Para el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, “esta importante iniciativa es la prueba de que gracias a la solidaridad, el ingenio y la voluntad política, podemos dar pasos sumamente importantes para que Lanzarote continúe avanzando en su agenda de accesibilidad e inclusión, no solo sobre el papel, sino también en acciones concretas que cambian la vida de las personas».

Gerardo antes de entrar a la Cueva de Los verdes

Asimismo, el consejero de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña, se ha mostrado muy satisfecho por la emocionante experiencia. “No es sólo un logro técnico o logístico, es un verdadero triunfo de la voluntad y del derecho a emocionarse. Nuestra Estrategia Insular cuenta con más de 400 acciones, y ésta que hemos desarrollado en la Cueva de Los Verdes demuestra que el compromiso del Cabildo con la inclusión es real y se está implementando en cada rincón de nuestras competencias”.

Naiara antes de entrar a la Cueva de Los verdes

Acuña ha querido agradecer públicamente a las asociaciones de Esclerosis Múltiple de Lanzarote ALANEM y a TRI WWW “por su constante lucha a favor de la inclusión, así como a la Unidad Semiresidencial de Atención a las Adicciones (USAA) por el mantenimiento y recuperación de las sillas Joëlette, a los trabajadores y trabajadoras de La Cueva de los Verdes y a todos voluntarios, como Nino, Pedro, Amado y Diego, que participaron de forma solidaria en este ensayo”.

Una promesa cumplida que rompe barreras

El momento fue especialmente significativo para Naiara, una de las participantes en esta excursión adaptada por la Cueva de Los Verdes. Señaló emocionada que «mis amigos me habían dicho muchas veces que era una pena que yo nunca pudiera visitar una de nuestras joyas naturales y turísticas. Sin embargo, hoy se ha demostrado que no hay razón para ello. Sentir la magia de este lugar es algo que todos debemos poder vivir y disfrutar”.

Por su parte, el consejero de los Centros Turísticos, Ángel Vázquez, destacó “el esfuerzo y el tesón de este grupo de aventureros, que ha derribado barreras aparentemente infranqueables para vivir una experiencia única en un espacio hasta hoy imaginado”. Además, celebró el éxito de la iniciativa, y aseguró que “seguiremos dando pasos para hacer de los Centros espacios más accesibles, organizando para ello rutas adaptadas de forma regular”, concluyó Vázquez.