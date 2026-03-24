El Guaguas cae 2-3 ante el Perugia en un épico duelo con un quinto set, pero mantiene viva la ilusión para la vuelta en Italia

El Perugia toma ventaja en los cuartos de final ante un Guaguas que rozó la épica / CV Guaguas

El Club Voleibol Guaguas peleó con ímpetu ante un Sir Sicoma Monini Perugia, campeón de Europa y del mundo, que supo imponer su superioridad para tumbar por 2-3 a los amarillos en más de 145 minutos de infarto en el Gran Canaria Arena.

Primer set

Pese a recibir al campeón del mundo y de Europa, los grancanarios entraron a la pista sin miedo al intercambio de golpes (7-8), aunque el poderío ofensivo de Wassim Ben Taracomenzó a erosionar la trinchera amarilla (7-11). Sergio Miguel Camarero se apresuró a frenar el ímpetu de los italianos y el Guaguas comenzó a hacer la goma hasta acercarse al 14-15 gracias a una buena actuación coral.

Miguel Ángel de Amo empezó a explotar el juego de centrales y se apoyó en el cubano Osmany Juantorena y el brasileño Walla Souza para aguantar las embestidas italianas, que se magnificaron con el 16-21 de Kamil Semeniuk. La buena rotación al saque de Hélder Spencer dio esperanza a los canarios (20-21), que claudicaron el primer set tras un duro remate de Oleh Plotnytskyi (23-25).

Segundo set

La contienda del segundo set arrancó torcida para los intereses del Guaguas, que no supo asimilar el golpe inicial del Sir Sicoma Monini Perugia (1-5), especialmente dañino desde la línea de saque (6-12) con los puntos directos de Ben Tara y Semeniuk.

Los transalpinos empezaron a firmar un voleibol de altísimo nivel en todas sus fases y minimizaron a los canarios, impotentes ante la perfección del Perugia en ataque y en defensa (11-19). El coraje de Juantorena y el argentino Martín Ramos impulsó ligeramente al Guaguas (15-20), pero Federico Crosato puso la puntilla con un remate por zona 3 (19-25).

Tercer set

Con el orgullo herido por el 0-2 en el marcador, los pupilos de Sergio Miguel Camareroelevaron su nivel defensivo y maximizaron los errores del Perugia en un inicio perfecto (10-6). Angelo Lorenzetti tomó el mando con su primer tiempo muerto y los italianos firmaron un parcial de 0-4 que convirtió el partido en un continuo pulso por la ventaja del set (18-18).

En el momento de máxima tensión, la eficiencia al saque de Juantorena y un Tomas Rousseaux en plena combustión llenaron de euforia al Gran Canaria Arena, que vio cómo el Guaguas tiraba de oficio para rescatar el tercer set tras un error en la colocación de Simone Giannelli (25-21).

Cuarto set

Con la moral por las nubes, el Club Voleibol Guaguas aprovechó el desconcierto del Perugia para avivar las esperanzas del quinto set (3-1), aunque Semeniuk y Ben Tara dieron un paso adelante para liderar la reacción de los italianos (9-11).

Camarero paró el encuentro y los amarillos se repusieron con dos puntos consecutivos para entrar nuevamente en un intercambio que mantuvo la tensión en el recinto grancanario (16-16).

Walla Souza y los centrales amarillos aguantaron el tipo durante una ofensiva transalpina (21-21) que se encargó de desactivar Juantorena con un bloqueo y un poderoso remate que pusieron en una ventaja que selló la suave finta de Spencer en zona 3 (25-23).

Quinto set

Tras el subidón de enviar al campeón de la Liga de Campeones y del Mundial de Clubes al quinto set, los de Camarero alimentaron la épica en un arranque de máxima igualdad (4-4), si bien Semeniuk, Plotnytskyi y Ben Tara impulsaron al Perugia a poner la directa hacia el triunfo en el cambio de campo (4-8).

Los amarillos pelearon y recobraron el pulso tras un gran primer tiempo de Spencer en un desenlace de infarto (13-14) que acabó desnivelando un potente remate a la línea de Wassim Ben Tara, estrella del Sir Sicoma Monini Perugia con 28 puntos.

El duelo de vuelta

El duelo de vuelta se disputará el próximo miércoles, 1 de abril, en el Pala Barton de Perugia, donde a los amarillos les vale un 2-3 para forzar el set de oro o un 0-3 o un 1-3 para acceder a la final a cuatro de la Liga de Campeones.