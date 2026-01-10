Petro y Trump podrían reunirse en febrero

El presidente de Estados Unidos ha anunciado una posible reunión en el mes de febrero en la Casa Blanca con el dirigente colombiano, Gustavo Petro

Informa: Samuel López/Bernardo Rodríguez/Guada Marrero.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que las relaciones diplomáticas con Colombia van por buen camino después de adelantar que habrá una posible reunión con Gustavo Petro.

Donald Trump y Gustavo Petro podrían reunirse en los próximos días en la Casa Blanca.

Un encuentro anunciado después de la conversación telefónica mantenida con el dirigente colombiano. Trump ha anunciado que la próxima reunión saldrá «fenomenal», poco antes de viajar en el helicóptero presidencial hacia Florida.

La tensión entre ambos países ha disminuido después de que el mandatario republicano se mostrara optimista y adelantara que el encuentro con Petro podría ser en febrero.

Pasado «hostil»

Trump ha comentado que está dispuesto a reconciliarse y a dejar atrás el pasado «hostil» con Colombia. Las discrepancias entre ambos países se ha debido a las acusaciones reiteradas del republicano a Petro como supuesto líder del narcotráfico.

Con respecto a la actuación militar en Venezuela, Colombia fue de los países que más ha criticado los ataques de Estados Unidos del pasado 3 de enero durante la captura del presidente, Nicolás Maduro, calificando el acto ante la Organización de Estados Americanos (OEA) como una amenaza «para la soberanía de la región».

En febrero, está prevista la reunión de ambos mandatarios en Estados Unidos. Un acercamiento que se produce además después de que en septiembre de 2025 Trump le retirara la visa posterior a su actuación en la Asamblea General de Naciones Unidas, ONU. En este acto, el colombiano criticó fuertemente las políticas del republicano e incluso se sumó a una manifestación en favor de Gaza en las calles de Nueva York.