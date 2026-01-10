El pasado tres de enero la historia de Venezuela añadió un nuevo capítulo. Estados Unidos atacaba por sorpresa al país y detenía a su presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Siete días intensos, de mucha incertidumbre, en el que se han producido movimientos y traspaso de poder con el nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela y la liberación de presos como gestos de buena voluntad del gobierno venezolano.

En Directo Última actualización el 10-01 08:30

Delcy Rodríguez justifica las negociaciones para la apertura de embajadas con EEUU como método de «denuncia» La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha confirmado las negociaciones con las autoridades de Estados Unidos para la reapertura de sus respectivas embajadas y ha justificado las mismas como una manera de «reiterar la denuncia» contra la intervención militar estadounidense que supuso la captura del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. «¿Con qué objetivo (se exploran canales para la apertura de embajadas)? Reiterar la denuncia contra la agresión que sufrió nuestro pueblo, porque nuestras mujeres, nuestros hombres, nuestras niñas, nuestros niños fueron profundamente impactados por una agresión de esta naturaleza», ha sostenido en un discurso televisado por la cadena nacional VTV.

Trump afirma que último petrolero incautado regresa a Venezuela y venderán crudo mediante su acuerdo El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este viernes que el último petrolero incautado por las autoridades estadounidenses en aguas del Caribe por supuestamente cargar «crudo embargado» de Venezuela está regresando a territorio venezolano y que venderán su crudo a través de su nuevo acuerdo energético. «Hoy, Estados Unidos, en coordinación con las autoridades interinas de Venezuela, ha incautado un petrolero que partió de Venezuela sin nuestra autorización. Este petrolero está regresando ahora a Venezuela, y el crudo se venderá a través del gran acuerdo energético, que hemos creado para este tipo de ventas», ha indicado a través de su perfil en la red social Truth Social.

Se cumple una semana del ataque de Estados Unidos a Venezuela Hace justo una semana se inició el ataque de Estados Unidos a Venezuela. Un 3 de enero de 2026 el gobierno de Donald Trump realizó varias explosiones en la zona de Caracas, así como a los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. Los ataques denunciados por el Gobierno venezolano terminan por desbordar la enorme tensión diplomática y militar reinante durante los últimos meses entre Venezuela y Estados Unidos.

EE.UU. invita a China y Rusia a comprar «todo el crudo venezolano» que necesiten El presidente de EE.UU., Donald Trump, invitó este viernes a China y Rusia a comprar todo el crudo venezolano gestionado por Washington «que necesiten» y defendió que su Administración tome control de las ventas de petróleo del país suramericano porque de lo contrario «Moscú y Pekín lo hubieran hecho primero». «Estamos abiertos a hacer negocios. China puede comprarnos todo el petróleo que quiera, allí (en Venezuela) o en Estados Unidos. Rusia puede obtener de nosotros todo el petróleo que necesiten», dijo en una reunión en la Casa Blanca con directivos de petroleras para tratar la reconstrucción del sector en Venezuela. Trump agregó que espera que las compañías de crudo construyan nuevas instalaciones en lugar de solo «una simple renovación». «Espero que construyan todo completamente nuevo, que eliminen la vieja chatarra que ha estado allí durante tantos años y que lo hagan de la manera correcta. Van a estar (las petroleras) allí mucho tiempo. Si llegamos a un acuerdo, si cerramos un trato, van a estar allí mucho tiempo», indicó.

Venezuela y Rusia se apoyan tras el ataque militar estadounidense El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, afirmó este viernes que se mantiene la agenda de cooperación entre su Gobierno y Rusia, país al que reiteró su agradecimiento por el apoyo frente al ataque militar de Estados Unidos. «Seguimos trabajando la agenda de cooperación entre ambos países», dijo Gil en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram, tras una reunión con el embajador ruso en Caracas, Sergey Mélik-Bagdasárovcon. En este sentido, indicó que recibió un «renovado mensaje de solidaridad y apoyo» de Rusia tras los ataques estadounidenses en Venezuela, que calificó como una «agresión militar ilegal e injustificada», y que llevaron a la captura -que Venezuela denuncia como «secuestro»- del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El Vaticano trató de negociar asilo de Maduro en Rusia, según el Washington Post El Vaticano habría tratado de negociar una oferta de asilo en Rusia para el presidente venezolano depuesto, Nicolás Maduro, antes de su captura y detención por parte de las fuerzas estadounidenses el pasado sábado, según informó este viernes el Washington Post. El diario informó de una conversación entre el cardenal secretario de Estado vaticano, Pietro Parolín, y el embajador estadounidense ante la Santa Sede, Brian Burch, acerca de una supuesta propuesta rusa para conceder asilo a Maduro. «Lo que se le propuso (a Maduro) fue que se marchara y pudiera disfrutar de su dinero», dijo una persona familiarizada con la oferta rusa, que añadió que «parte de la propuesta era que el presidente ruso, Vladímir Putin, garantizara su seguridad». A pesar de ello, EE. UU. acabó llevando a cabo una operación militar. Imagen del Vaticano. Reuters /Alkis Konstantinidis.

Familias de presos esperan en vilo excarcelaciones tras la presión de EE.UU. Los familiares de presos políticos en Venezuela cumplen este viernes 24 horas esperando la liberación de sus allegados, después de que el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ordenara la excarcelación de un «número importante» de estos detenidos, en lo que se interpreta como su primera acción de apertura frente a la redoblada presión de EE.UU. Hasta ahora, el Gobierno no ha publicado una lista oficial que detalle el número y nombres de los excarcelados, por lo que varias ONG, así como la mayor coalición opositora, han verificado la liberación de entre 8 y 11 personas, frente a los 811 presos políticos que contabiliza Foro Penal. Al mediodía de este viernes, familiares continuaban buscando información, después de pernoctar en las afueras de centros de detención como el Rodeo I, en el estado Miranda (norte), y El Helicoide, la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia, donde EFE constató que muchos ya se habían retirado. «Ya hemos esperado mucho. Esperar un poco más no nos va a quitar la ansiedad ni tampoco la vigilancia a que ese proceso se dé de manera plena y absoluta», dijo a EFE desde El Helicoide Martha Cambero, esposa del politólogo y director del medio Punto de Corte, Nicmer Evans.

Venezuela agradece a Brasil que condenara la «violación de soberanía» tras ataque de EE.UU El Gobierno de Venezuela agradeció este viernes a Brasil su condena a la «violación de soberanía» por parte de Estados Unidos, después de que Donald Trump ordenara un ataque el pasado sábado en el territorio venezolano que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. En su canal de Telegram, el canciller venezolano, Yván Gil, informó de que se reunió con la embajadora de Brasil en Caracas, Glivânia Maria de Oliveira, a quien agradeció la «firme posición» del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien rechazó el ataque de Estados Unidos donde fallecieron «más de un centenar» de personas, incluyendo civiles y militares. Gil aseguró que durante el encuentro ambos países reafirmaron su compromiso de fortalecer su agenda bilateral, con el objetivo de «impulsar nuevos proyectos y áreas de cooperación», sin precisar cuáles, en este 2026.

«Proceso exploratorio y diplomático» con Estados Unidos Venezuela anunció este viernes el inicio de un «proceso exploratorio de carácter diplomático» con EE.UU., orientado al «restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países» y para abordar las consecuencias de la «agresión y del secuestro» del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, capturados el pasado sábado en una operación militar estadounidense, según un comunicado difundido por la Cancillería. En un comunicado, el régimen chavista, ahora dirigida por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, confirmó, tal como había anunciado previamente Estados Unidos, que una delegación de funcionarios diplomáticos del Departamento de Estado llegó aVenezuela para hacer «evaluaciones técnicas y logísticas inherentes a la función diplomática». De igual manera, prosiguió, una delegación de diplomáticos venezolanos viajará a Estados Unidos para cumplir las «labores correspondientes», sin precisar más detalles ni la fecha de partida. El Gobierno de Venezuela reiteró su denuncia a nivel internacional de lo que calificó como «agresión criminal» contra su territorio, que dejó «más de un centenar de muertes de civiles y militares», luego de que Estados Unidos atacara Caracas y los estados Miranda, Aragua y La Guaira, en una operación que terminó con la captura de Maduro y su esposa. Embajada de EU en Caracas, Venezuela, cerrada desde 2019. EFE



Trump se reunirá con Petro en la Casa Blanca la primera semana de febrero El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este viernes que recibirá en la Casa Blanca a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, la primera semana de febrero, después de que ambos mandatarios mantuvieran el pasado miércoles una conversación telefónica que ha rebajado las tiranteces entre Washington y Bogotá.

El Gobierno de Venezuela informa que no está previsto que Rodríguez viaje fuera del país El Gobierno de Venezuela informó este viernes de que no está previsto que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, viaje fuera del país «próximamente», luego de que circularan versiones no confirmadas sobre una salida de la nueva mandataria venezolana.

La defensa de Maduro dice que el abogado Bruce Fein no fue autorizado a sumarse al caso Barry Pollack, el abogado del presidente venezolano detenido por el Gobierno de EE.UU., Nicolás Maduro, dijo que otro letrado, Bruce Fein, no fue autorizado por su equipo ni su cliente a sumarse al caso y pidió al juez apartarlo, a lo que este accedió. Según el archivo judicial, Pollack indicó que Fein pidió integrarse en el caso bajo la figura legal ‘pro hac vice‘, que permite a un abogado representar a un cliente de manera ocasional y temporal, previa aprobación judicial, sin estar colegiado en la jurisdicción, algo necesario para ejercer. Ayer, jueves 8 de enero, Pollack tuvo una llamada con Maduro, quien le confirmó que «no conoce» a Fein, que «no se ha comunicado con él» y que «ni lo ha contratado ni lo ha autorizado a presentarse (como su defensa) o a decir que representa» al líder chavista, acusado de narcoterrorismo. Tras la moción de Fein para unirse al caso, Pollack intentó comunicarse con él para conocer sus argumentos, tanto a través de teléfono como correo electrónico, pero este nunca le contestó, indica el defensor en un documento enviado al juez Alvin Hellerstein. Manifestantes sostienen pancartas a favor de Maduro frente al juzgado federal Daniel Patrick Moynihan. EFE/EPA/Olga Fedorova.

Lula y Sánchez celebran las liberaciones y reiteran rechazo al uso de la fuerza El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, mantuvo una conversación telefónica con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la que abordaron la situación en Venezuela tras la incursión de Estados Unidos en la que fue capturado Nicolás Maduro, y reiteraron su rechazo al uso de la fuerza en las relaciones internacionales. «Ambos resaltaron la importancia de la declaración conjunta divulgada junto con Chile, Colombia, México y Uruguay, que rechaza la división del mundo en zonas de influencia y el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, sin amparo en la Carta de la ONU», informó la Presidencia brasileña en un comunicado. Lula y Sánchez también festejaron el anuncio hecho en la víspera en Caracas por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, sobre la liberación de presos venezolanos y extranjeros, incluyendo cinco españoles.

Paraguay elimina por «seguridad» la exención de visado para los venezolanos El Gobierno de Paraguay derogó este viernes, por «razones de seguridad», el decreto que permitía la entrada sin visado de los ciudadanos de Venezuela, decisión que se produce en medio de la crisis en ese país tras el ataque militar de Estados Unidos que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó de que la medida entrará en vigor desde este sábado 10 de enero, cuando se cumplirá una semana de esa operación, según informó en un comunicado. En este sentido, la Cancillería indicó que «todo eventual ingreso de venezolanos al Paraguay» estará sujeto a «una verificación previa» de documentos y antecedentes penales como parte del trámite de una solicitud de visado. Los venezolanos podían ingresar a Paraguay sin necesidad de visado por un período no superior a 60 días, según un decreto de 1996. El director de la Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay, Jorge Kronawetter, el pasado lunes que en el país residen 3.105 venezolanos, de los que 2.377 tienen la residencia permanente, y que 728 lo hacen de manera temporal.

La Casa Blanca acoge una reunión con petroleras interesadas en invertir en Venezuela El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, afirmó este viernes que ha recibido «muchísimas» consultas de petroleras interesadas en la posibilidad de invertir en Venezuela, horas antes de que el presidente estadounidense, Donald Trump, se reúna con representantes del sector de los hidrocarburos. «He recibido muchísimas solicitudes de empresas interesadas en ir a Venezuela y, hasta ahora, ninguna ha pedido dinero. Lo que quieren es que Estados Unidos utilice su influencia para que las condiciones comerciales en Venezuela sean propicias para sus operaciones«, dijo Wright en conversación con la cadena Fox News. El responsable de Energía estadounidense insistió en que se trata de que Trump «cambie las condiciones (en Venezuela) para que las empresas quieran regresar por razones comerciales». Las declaraciones de Wright se producen después de la captura el pasado sábado del presidente venezolano Nicolás Maduro y el pacto con el Gobierno interino de Caracas para gestionar la venta de hasta 50.000 millones de barriles de crudo sancionado que el país suramericano le enviará.

ONG denuncia «indiferencia institucional» en las excarcelaciones en Venezuela La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) denunció este viernes «indiferencia institucional» por parte del Gobierno de Venezuela en el proceso de excarcelaciones y dijo que seguirá ejerciendo una «vigilancia activa» hasta que se concreten todas las liberaciones. A través de un comunicado, el CLIPP indicó que familiares de presos políticos se mantienen a las afueras de distintas cárceles, donde, agregó, en «muchos casos» los «funcionarios alegan desconocer las órdenes de excarcelación» y en otras situaciones señalan la «supuesta ausencia de boletas» de liberación. Familiares de los presos políticos se abrazan a las afueras del centro penitenciario Rodeo I, en Caracas (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R. El jueves, Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento y hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la liberación de detenidos, aunque no precisó el número ni las condiciones, pero aseguró que se estaban produciendo ese mismo día. Al respecto, el CLIPP indicó que este anuncio «generó expectativas en familiares», quienes permanecen a la espera de la liberación de sus seres queridos, una situación que a su juicio genera «nuevas frustraciones tanto en las familias como en las personas privadas de libertad injustamente». «Como familiares y víctimas, hemos pernoctado en algunos de estos centros exigiendo celeridad, transparencia y la libertad inmediata, plena e incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos en Venezuela», señaló la ONG.

Rubio y Albares conversan sobre una transición de poder «adecuada y sensata» en Venezuela El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, conversó este viernes con el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, sobre las operaciones antinarcóticos de Estados Unidos en el Caribe y abordaron la necesidad de garantizar «una transición de poder adecuada y sensata en Venezuela«, anunció el Departamento de Estado.

Diplomáticos de EE.UU. viajan a Caracas para explorar la reapertura de embajada en Venezuela El Gobierno de Estados Unidos confirmó este viernes que ha enviado a Caracas una delegación de diplomáticos para explorar la posibilidad de reabrir la embajada estadounidense en el país caribeño, a raíz de la operación que capturó el pasado 3 de enero al presidente venezolano Nicolás Maduro. «El 9 de enero, personal diplomático y de seguridad estadounidense de la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela (VAU por sus siglas en inglés), incluido el Encargado de Negocios John T. McNamara, viajó a Caracas para realizar una evaluación inicial con miras a una posible reanudación gradual de las operaciones», explicó un funcionario del Departamento de Estado. El presidente estadounidense, Donald Trump, ya dijo el pasado domingo, un día después de la misión que atrapó a Maduro y lo llevó a Nueva York para juzgarlo por narcoterrorismo, que Washington ya está pensando en reinaugurar la legación estadounidense en el país caribeño. La embajada, situada en Baruta, en el distrito metropolitano de Caracas, cerró en 2019 después de que el propio Nicolás Maduro declarara rotas las relaciones bilaterales con Estados Unidos.

Buques de asalto anfibio estadounidenses se despliegan al norte de Cuba, según The New York Times El Pentágono ha reducido el volumen de la flota que mantiene desplegada en el Caribe tras la operación que capturó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y ha trasladado a dos buques de asalto anfibio a aguas al norte de Cuba como parte de esa reorganización, según informa el diario The New York Times. Funcionarios anónimos citados por el rotativo indicaron que el contingente naval en el sur del Caribe ha comenzado a reducirse pese a que el Gobierno de Donald Trump ha asegurado que mantendrá navíos desplegados en la región y las operaciones para destruir supuestas narcolanchas en esas aguas. Estos movimientos incluyen el traslado de los USS Iwo Jima y el USS San Antonio, ambos buques de transporte de tropas para desembarcos anfibios, a aguas al norte de Cuba en el Océano Atlántico. Estos movimientos reducirían el número de tropas estadounidenses en el Caribe en aproximadamente 3.000, hasta dejarlo en 12.000 efectivos. A su vez, al menos uno de estos dos buques podría regresar al puerto base que ambos navíos tienen en Norfolk, estado de Virginia en las próximas semanas, indicó uno de los funcionarios citados.

Rubio y Rutte dialogan sobre seguridad en el Ártico en medio de polémica con Groenlandia El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dialogaron este viernes sobre la seguridad en el Ártico y su relevancia para la Alianza, tras las declaraciones de Washington sobre la posibilidad de hacerse con el control de Groenlandia por la fuerza. En una llamada telefónica, Rubio y Rutte trataron sobre «la importancia de la seguridad en el Ártico para todos los aliados de la OTAN», afirmó el viceportavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un breve comunicado. Ambos también abordaron «los esfuerzos que Estados Unidos está liderando para lograr una solución negociada al conflicto entre Rusia y Ucrania», indica la nota. La conversación entre el jefe de la diplomacia estadounidense y el líder del bloque trasatlántico se produce en medio de la polémica internacional ante la intención del presidente Donald Trump de hacerse con Groenlandia sin descartar una acción militar, lo que podría significar para el futuro de la Alianza. Trump ha insistido en que la isla, un territorio autónomo de Dinamarca, también miembro de la OTAN, es esencial para la seguridad nacional de EE.UU.

Rodríguez, ante la amenaza de EEUU: «A Cuba la vamos a defender» El Gobierno cubano aseguró este viernes que no va a «vender el país ni ceder ante la amenaza y el chantaje» de Estados Unidos tras los comentarios de Washington sobre la isla después de su intervención militar en Venezuela. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, hizo estas declaraciones en redes sociales después de participar en el acto de homenaje en Caracas a los caídos en los ataques estadounidenses para capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, entre ellos 32 militares y espías cubanos. También se ha conocido en las últimas horas que Estados Unidos ha reposicionado dos de sus embarcaciones militares del Caribe al norte de Cuba. «Los cubanos no estamos dispuestos a vender el país ni a ceder ante la amenaza y el chantaje, ni a renunciar a la prerrogativa inalienable con la que construimos nuestro propio destino, en paz con el resto del mundo», escribió. El canciller apostilló: «A Cuba la vamos a defender. Quien nos conoce sabe que es un compromiso firme, categórico y demostrado». La Habana, Cuba. EFE En su opinión, Washington pretende «imponer su voluntad sobre los derechos de Estados soberanos» y lleva 67 años aplicando la fuerza y la agresión contra Cuba, en referencia a las sanciones y su apoyo a diversas operaciones militares como la fracasada de Bahía de Cochinos.

Países en los que EE.UU. realizó acciones militares en el primer año de gobierno de Trump Estados Unidos ha llevado a cabo acciones militares en seis países, la mayoría de ellas bombardeos selectivos con aviones o drones contra objetivos que Washington considera estratégicos: Yemen : Estados Unidos dirigió una campaña de ataques aéreos y navales contra objetivos ligados a los rebeldes hutíes en Yemen entre el 15 de marzo y el 6 de mayo de 2025, para proteger la navegación comercial en el Mar Rojo y el Golfo de Adén. El más contundente se produjo el 18 de abril con el ataque al puerto de Ras Isa, controlado por los hutíes y clave en las acciones de piratería contra barcos occidentales en la zona.

: Estados Unidos dirigió una campaña de ataques aéreos y navales contra objetivos ligados a los rebeldes hutíes en Yemen entre el 15 de marzo y el 6 de mayo de 2025, para proteger la navegación comercial en el Mar Rojo y el Golfo de Adén. El más contundente se produjo el 18 de abril con el ataque al puerto de Ras Isa, controlado por los hutíes y clave en las acciones de piratería contra barcos occidentales en la zona. Somalia : Se realizaron más de un centenar de ataques aéreos contra los grupos ISIS y Al Shabaab entre febrero y diciembre en coordinación con fuerzas somalíes. Los ataques más importantes contra las células terroristas se produjeron en marzo, mayo y junio y supusieron un importante incremento respecto a los llevados a cabo en 2024.

: Se realizaron más de un centenar de ataques aéreos contra los grupos ISIS y Al Shabaab entre febrero y diciembre en coordinación con fuerzas somalíes. Los ataques más importantes contra las células terroristas se produjeron en marzo, mayo y junio y supusieron un importante incremento respecto a los llevados a cabo en 2024. Irán: Los días 21 y 22 de junio EEUU puso en marcha la operación ‘Midnight Hammer’ (Martillo de Medianoche) que consistió en el ataque a tres instalaciones nucleares de Irán (Fordo, Natanz e Isfahan) con bombarderos B-2 y misiles Tomahawk. Esta acción militar tuvo como objetivo la destrucción del programa nuclear iraní, en uno de los momentos más tensos del conflicto de ese país con Israel. Fotografía de archivo de soldados del Ejército de los Estados Unidos en un desfile militar en Zagreb, Croacia. EFE/EPA/Antonio Bat Nigeria : El 25 de diciembre de 2025, fuerzas de Estados Unidos coordinadas con el Gobierno nigeriano llevaron a cabo ataques aéreos contra militantes del Estado Islámico en la región de Sokoto, al noroeste de Nigeria. El argumento en esta ocasión fueron los ataques contra cristianos en la zona.

: El 25 de diciembre de 2025, fuerzas de Estados Unidos coordinadas con el Gobierno nigeriano llevaron a cabo ataques aéreos contra militantes del Estado Islámico en la región de Sokoto, al noroeste de Nigeria. El argumento en esta ocasión fueron los ataques contra cristianos en la zona. Siria : El 19 de diciembre de 2025, fuerzas estadounidenses lanzaron un ataque aéreo contra posiciones del Estado Islámico dentro de Siria, con decenas de objetivos contra infraestructuras y depósitos de armas del grupo terrorista en varias provincias del país.La operación, bautizada ‘Ojo de Halcón’, fue una represalia por la muerte de dos soldados y un interprete estadounidenses una semana antes en la localidad de Palmira en un ataque yihadista.

: El 19 de diciembre de 2025, fuerzas estadounidenses lanzaron un ataque aéreo contra posiciones del Estado Islámico dentro de Siria, con decenas de objetivos contra infraestructuras y depósitos de armas del grupo terrorista en varias provincias del país.La operación, bautizada ‘Ojo de Halcón’, fue una represalia por la muerte de dos soldados y un interprete estadounidenses una semana antes en la localidad de Palmira en un ataque yihadista. Venezuela: Desde septiembre de 2025, fuerzas estadounidenses realizaron ataques sobre embarcaciones en el Caribe y el Pacífico frente a la costa de Venezuela, asegurando que transportaban drogas. Esos ataques y la escalada de tensión con el Gobierno de Venezuela desembocaron en la incursión de comandos estadounidenses que capturaron al presidente del país, Nicolás Maduro, y a su esposa, el 3 de enero en Caracas.

Acciones militares en seis países desde la vuelta de Trump a la Casa Blanca Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025, Estados Unidos ha llevado a cabo acciones militares en seis países, la mayoría de ellas bombardeos selectivos con aviones o drones contra objetivos que Washington considera estratégicos. Combatir el terrorismo yihadista y el narcotráfico fueron los principales argumentos de la administración de EE.UU. para esos ataques. La intervención más destacada fue la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa en su residencia de Caracas por parte de militares estadounidenses, precedida de bombardeos contra varios objetivos, especialmente en la capital. La más prolongada fue la campaña de ataques aéreos contra objetivos yihadistas en Somalia entre febrero y diciembre del año pasado.

Estados Unidos intercepta otro petrolero en el Caribe Fuerzas conjuntas de Estados Unidos interceptaron este viernes al petrolero Olina en aguas del Caribe, en una acción coordinada entre el departamento de Defensa y el de Seguridad Nacional (DHS), informó el Comando Sur. La operación, que se realizó antes del amanecer, contó con la participación de infantes de Marina que partieron en helicópteros desde el portaviones USS Gerald R. Ford para ejecutar el abordaje. En un comunicado, el mando estadounidense aseguró que la acción envía un «mensaje claro» de que «no existe refugio seguro para los criminales», en el marco de los esfuerzos de Washington para combatir «actividades ilegales transnacionales» en el hemisferio occidental, aunque no precisaron el número de detenidos y subrayaron que la operación se desarrolló sin resistencia. En otro comunicado en X, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, describió al Olina como parte de la llamada «flota fantasma», compuesta por petroleros sospechosos de transportar petróleo sometido a embargo que intentan evadir a las fuerzas estadounidenses mediante cambios de bandera o rutas clandestinas. Fotografía de archivo del operador de radar de la Guardia Costera de los Estados Unidos. EFE/Cristobal Herrera-Ulashkevich

Edmundo González celebra la liberación de los presos y pide «templanza y firmeza» El candidato presidencial venezolano y líder opositor Edmundo González ha celebrado la última liberación de presos en Venezuela en un momento en que hace falta «templanza y firmeza» después de la operación militar estadounidense que acabó con la captura del presidente Nicolás Maduro y ha destacado una transición a la fuerza en el país latinoamericano, ahora bajo la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la atenta supervisión de Washington. «Me alegra profundamente ver el abrazo de quienes ya pudieron reencontrarse, y acompaño con respeto y cercanía a quienes siguen esperando», ha manifestado este viernes González, quien se declaró vencedor de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio y asegura desde entonces que él es el legítimo gobernante del país. González, residente en España, ha añadido en su mensaje publicado en su cuenta de X que su «abrazo» está «con cada familia que espera una llamada». «No queremos rumores ni versiones. Queremos estar con los nuestros, abrazarnos, y vivir ese momento cuando llegue», ha dicho.

Los cinco españoles liberados en Venezuela aterrizan en Madrid Los cinco ciudadanos españoles liberados por el Gobierno venezolano aterrizaron este viernes en el aeropuerto de Madrid-Barajas. José María Basoa, Andrés Martínez Adasme y la activista Rocío San Miguel llegaron en un vuelo desde Bogotá. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirmó el arribo y celebró el reencuentro de los compatriotas con sus familiares y amigos. El nuevo Ejecutivo de Delcy Rodríguez autorizó estas excarcelaciones tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Las autoridades venezolanas calificaron la medida como un gesto unilateral para consolidar la paz y la convivencia nacional. El portavoz de Refugiados Sin Fronteras, Sergio Contreras (c), se dirige a medios de comunicación en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, este viernes. Los cinco presos españoles liberados en Venezuela llegaron a Madrid este viernes en un vuelo procedente de Bogotá, según confirmó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en un mensaje en la red social X. EFE/Fernando Villar

La oposición venezolana confirma apenas 11 liberaciones y exige transparencia La Plataforma Unitaria Democrática informó que solo ha confirmado 11 excarcelaciones hasta la mañana de este viernes. El bloque opositor denunció la falta de nuevos reportes tras el anuncio oficial de Jorge Rodríguez sobre las liberaciones. La coalición liderada por Edmundo González Urrutia mantiene su exigencia de libertad plena para todos los ciudadanos detenidos por motivos políticos. Las organizaciones de derechos humanos manejan cifras contradictorias frente a los datos del Gobierno de Delcy Rodríguez. Mientras que Foro Penal confirma solo ocho salidas, otras ONG elevan la cifra de presos políticos a más de mil. Los activistas criticaron el silencio oficial y calificaron la falta de información verificable como un mecanismo de tortura psicológica para las familias. A pesar de los gestos recientes, el Ejecutivo venezolano insiste en que no existen presos políticos, sino personas detenidas por graves hechos punibles. Informa: Lila Vanorio

Liberados miembros de la oposición venezolana tras la excarcelación de varios presos Momento en el que el político Enrique Márquez y el líder del partido opositor Biagio Pilieri son liberados en Venezuela. Reuters

Medvedev exige a EE.UU. validar la invasión a Ucrania tras capturar a Maduro Dimitri Medvedev afirmó que Estados Unidos debe reconocer la legitimidad de la invasión rusa a Ucrania. El expresidente ruso calificó de «grosería y vileza» la reciente operación militar estadounidense en Caracas. Según el funcionario, Washington ya no puede cuestionar las acciones de Moscú tras secuestrar al mandatario Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. El líder ruso advirtió sobre un posible escenario sangriento si Donald Trump inicia una ofensiva terrestre en Venezuela. Medvedev duda que el Congreso estadounidense autorice una intervención a mayor escala por el control del petróleo. Asimismo, sugirió que Maduro podría convertirse en un «Mandela latinoamericano» si permanece en prisión, elevando su figura al nivel de Simón Bolívar. Moscú pronostica que Trump o su sucesor terminarán indultando al dirigente chavista debido a la presión de la opinión pública. Para Medvedev, las élites de Washington deben cesar sus críticas externas tras ejecutar este operativo armado. El Kremlin considera que la situación venezolana demuestra que Estados Unidos prioriza sus intereses energéticos sobre el derecho internacional. Dmitry Medvedev en una imagen de archivo | Europa Press / Yekaterina Shtukina

Ciudadanos españoles liberados durante una excarcelación en Venezuela llegan al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas Una transeúnte posa con Ilse Quijada y Yoli Suárez, miembros de la ONG «Refugiados sin Fronteras», mientras esperan la llegada de la activista de derechos humanos venezolano-española, Rocío San Miguel, y otros ciudadanos españoles, que fueron liberados durante una liberación de presos en Venezuela, en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en Madrid, España, el 9 de enero de 2026 | REUTERS / Susana Vera