El acusado habría ido a su domicilio para recoger el arma homicida

Este lunes ha comenzado en Las Palmas de Gran Canaria el juicio contra un hombre acusado de acabar con la vida de otro tras una noche de fiesta. Los hechos ocurrieron en un bar, donde, según la Fiscalía, se produjo una disputa entre ambos.

Tras el enfrentamiento, el acusado habría regresado a su domicilio para coger un cuchillo y volver al local, donde presuntamente asestó una puñalada mortal a la víctima. La Fiscalía solicita una pena de 15 años de prisión por un delito de homicidio.

Además, a esta pena se le sumaría otros dos años por un delito de lesiones a una tercera persona que también resultó herida durante el suceso.

Familiares piden una condena superior

Sin embargo, la familia del fallecido sostiene que no se trata de un homicidio, sino de un asesinato con premeditación. La acusación particular eleva la petición de condena hasta los 22 años de cárcel.

La madre de la víctima, Moneiba Noé Martín, aseguró a las puertas de la Ciudad de la Justicia que su hijo fue asesinado de forma deliberada. Familiares y amigos se concentraron para mostrar su apoyo y exigir justicia.

Piden 15 años de cárcel por matar a un hombre tras una noche de fiesta / Informativos RTVC

Por su parte, el acusado negó haber actuado con intención de matar y afirmó que solo quería recoger sus pertenencias e irse a casa.

No obstante, los agentes que intervinieron señalaron que el propio acusado reconoció haber ido a buscar el arma tras una pelea previa y haber atacado por la espalda. El juicio continuará esta misma tarde.