Piden auxilio desde un atunero encallado en Órzola

Un helicóptero y un barco auxilian a la tripulación de un atunero encallado en Órzola, en Lanzarote

Un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) y un barco de Salvamento Marítimo han tenido que actuar en la mañana de este miércoles para auxiliar a la tripulación de un atunero encallado en Órzola, en Lanzarote.

El punto donde ha encallado en atunero es una zona de rocas
El punto donde ha encallado en atunero es una zona de rocas

Se trata de un atunero que quedó encallado en la zona del Charco de La Condesa, en el municipio norteño de Haría.

El acceso al barco fue bastante complicado, pero finalmente se pudo rescatar a los cinco tripulantes. Están ya fuera del barco, aunque todavía no se encuentran en una zona segura. El lugar donde encallaron es una zona de rocas, por lo que no se les trasladará a la costa hasta que amanezca y los bomberos puedan realizar las maniobras oportunas.

