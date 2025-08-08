Su hijo ha creado una cuenta en GoFundMe para costear terapias y servicios adaptados que no cubre la sanidad pública

Vídeo RTVC.

La familia de Marta, vecina de Lomo Los Frailes (Gran Canaria), ha iniciado una campaña solidaria para financiar los cuidados, terapias y adaptaciones en su vivienda que necesita tras sufrir daño cerebral severo durante una operación quirúrgica en noviembre del pasado año.

Según relata su marido, Marta sufrió una parada cardiorrespiratoria durante la intervención, lo que interrumpió el flujo de oxígeno a su cerebro, lo que le provocó daños cerebrales severos. Los médicos le dieron un pronóstico inicial que la situaba en estado vegetativo.

Imagen de Marta junto a su marido José Francisco

Sin embargo, ha mostrado una fuerza y capacidad de superación notables: aunque sigue en silla de ruedas y con parálisis parcial en su mano y pie derechos, es capaz de levantarse con ayuda y entiende todo lo que se le dice, pudiendo completar palabras cuando le dan la primera sílaba.

La recuperación requiere atención continua y terapias especializadas que la sanidad pública cubre solo parcialmente. Su marido José Francisco se encarga día y noche de su cuidado: la baña, cocina, limpia, la cambia, le hace ejercicios, prepara batidos y le brinda apoyo emocional constante, un esfuero supone un gran desgaste físico y emocional.

La vivienda en la que residen no está adaptada a sus necesidades

La vivienda en la que residen no está adaptada para una persona con movilidad reducida, ya que cuenta con escaleras, baños pequeños y barreras arquitectónicas. Por ello, su hijo ha creado una cuenta en GoFundMe con el fin de recaudar fondos destinados a terapias de fisioterapia neurológica especializada, logopedia para recuperar el habla, férulas y tratamientos complementarios como la estimulación transcraneal y adaptaciones básicas en el hogar para eliminar barreras.

La familia subraya que “cada día cuenta” y que recibir terapia intensiva cuanto antes aumenta las posibilidades de que Marta recupere movilidad y lenguaje, mejorando así su calidad de vida y la de su entorno.