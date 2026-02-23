Pino de León es la nueva directora del Instituto Canario de la Vivienda

Pino de León es la nueva director del Instituto Canario de la Vivienda en sustitución de Antonio Ortega, que dimitió al ser procesado por un delito contra la libertad sexual

El Consejo de Gobierno de Canarias ha nombrado este lunes a Pino de León como directora del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) después de que el anterior responsable, Antonio Ortega, dimitiera al ser procesado por un delito contra la libertad sexual.

Así lo ha informado el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno. Cabello recordó que la nueva directora era hasta la fecha responsable del Instituto Canario de Administraciones Públicas. Este cargo ahora lo ostentará Gustavo Pérez.

Este relevo se produce después de que procesaran el pasado viernes al entonces director del ICAVI, Antonio Ortega. Lo hace por un presunto delito contra la libertad sexual, motivo por el que dimitió ese mismo día.

Por su parte, el caso del también ex alcalde de San Mateo (Gran Canaria) se remonta al año 2022. En esa fecha, una mujer interpuso una denuncia por una presunta agresión sexual que se habría producido en el 2017.