Este lugar se encuentra al lado del cementerio de la localidad grancanaria

La plaza de la Concordia de Moya, en Gran Canaria, amaneció este viernes llena de pintadas obscenas. Una zona que entre hoy y mañana tendrá mucha afluencia de público por el Día de Todos los Santos y al estar situado al lado del cementerio local.

Desde el Ayuntamiento de Moya, los diversos agentes han comenzado una investigación para esclarecer el suceso y encontrar los culpables. Según aseguran desde el organismo local, esperan que se trate de un arrebato y que no se repita porque «afean espacios públicos que son para el disfrute de todos».

Día de preparación

Cada 31 de octubre, es el día especial de preparación en Moya para el Día de Todos los Difuntos y hasta las 22:00, trabajadores de la localidad preparaban el cementerio. Hoy, a primera hora del día, la plaza ya se encontraba llena de estas pintadas.

Una plaza en Moya amanece llena de pintadas obscenas / Imagen del Ayuntamiento de Moya

“Tristemente apareció así el municipio hoy, en un lugar tan emblemático como es la zona donde descansan todos los que han trabajado por este municipio», aseguro Raúl Afonso, alcalde de Moya, a RTVC.

«Quizás si ellos supiesen el esfuerzo que le ha costado a todos los que están ahí adentro para mantener este municipio, pues quizás no lo hubiesen hecho”, añadió el regidor local visiblemente decepcionado por el suceso.