Los interesados en contar con una cabaña de madera en el Mercado de Navidad de Las Palmas de Gran Canaria podrán solicitarlo hasta el 31 de octubre

Abierto el plazo para solicitar cabaña de madera en el Mercado de Navidad de Las Palmas de Gran Canaria. Fotografía: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria abre el plazo para solicitar una cabaña de madera en el Mercado de Navidad que ocupará la trasera del parque Santa Catalina del 4 de diciembre al 5 de enero de 2026.

Los interesados podrán presentar la solicitud hasta el próximo 31 de octubre cumplimentando el formulario de inscripción que se encuentra alojado en lpacultura.com, web donde también se pueden consultar las bases en el apartado de ’Descargas’ instalado a pie de página.

Al igual que en la Navidad pasada, las casetas de cabaña estarán ubicadas en la plaza de Canarias y deberán ofertar un variado catálogo de productos entre los que se encuentran regalos, juguetería, decoración, plantas y elementos florales, libros, música, bisutería, ropa, complementos, cosmética o repostería, entre otros.