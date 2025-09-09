Primera sesión plenaria del nuevo curso político en el Parlamento de Canarias, donde se abordarán, entre otros temas, la condonación de la deuda aprobada por el Gobierno de España

Pleno del Parlamento de Canarias, 9 de septiembre 2025. Imagen @parcan

El vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha rechazado este martes de plano la condonación de deuda que promueve el Gobierno central para las comunidades autónomas y que en el caso del archipiélago superaría los 3.200 millones.

«Es el timo de la estampita», ha comentado en la sesión de control del pleno del Parlamento a pregunta del Grupo Popular, en la que ha comparado el modelo elegido por el Gobierno como el de los trileros que en plena calle juegan con tres vasos a acertar donde está la pelota.

Para el vicepresidente, el «único objetivo» de la quita es beneficiar a Cataluña «para que pueda salir a los mercados y emitir deuda» y al mismo tiempo «beneficiar» al Gobierno central para «mantenerse un poco más en la Moncloa». «Para Canarias es malo», ha agregado.

Ha explicado que al pasar la deuda de una comunidad autónoma al conjunto del Estado «hay ciudadanos de primera y de segunda» porque a los catalanes se les condona «una deuda de 2.095 euros y a los canarios 1.440«.

«¿Por qué?, ¿por qué a unos una cuantía y por qué a otros otra?, ¿por qué no somos iguales?, ¿por qué no estamos en la misma posición?», se ha preguntado, al tiempo que ha indicado que también se castiga a las islas con el superávit de 500 millones, de tal forma que la cifra final no ascendería ni a los 3.000 millones.

«Un castigo para Canarias»

La portavoz del PP, Luz Reverón, ha indicado que la condonación «no es una medida económica» sino un «acuerdo político para mantener a Sánchez en el sillón de La Moncloa a costa de hipotecar el futuro». «Entre todos vamos a pagar la fiesta de Cataluña», ha agregado.

En esa línea ha comentado que el modelo elegido «es un castigo para Canarias» aparte de que la deuda no va a «desaparecer» sino que «pasa a manos del Estado» por lo que se ha preguntado «cuál es el beneficio».

Reverón ha dicho que «ya está bien» de que el PSOE «mienta a los canarios» pues la ley recoge que el dinero que no abonaría la comunidad autónoma para el pago de intereses «no se puede destinar a gasto social».

Por ello ha pedido al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que «deje de mirar a La Moncloa y mire un poquito solo a Canarias» porque «lo que hace la condonación es endeudar más a Canarias».

«Ni un sillón, ni un pacto, ni un partido político vale más que la igualdad y que el orgullo que tenemos por ser canarios», ha señalado.

Subida de tasas de Aena

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha lamentado, por su parte este martes, la subida de tasas aeroportuarias un 6,5% a partir de 2026, «una mala decisión» por parte de Aena, y ha valorado la «labor clave» de Ryanair para conectar Canarias con algunas capitales.

En el pleno del Parlamento de Canarias, Rodríguez ha esgrimido que «cualquier decisión» que se tome sobre la política aeroportuaria tiene «una afección directa» en la conectividad y la movilidad en el archipiélago, que es el territorio nacional «que más depende» de los puertos y aeropuertos.

Y en este caso, la subida «unilateral» de tasas por parte de Aena, con independencia de que las plazas que dejará de operar Ryanair «se puedan resolver» con lo que oferten otras compañías, ha sido «una mala decisión» que no solo «afecta al turismo, sino, sobre todo, a la movilidad de los residentes».

«Perder conectividad es perder oportunidades de quienes aquí vivimos», ha afirmado Pablo Rodríguez, quien ha vuelto a reclamar que Canarias «participe con voz y voto» en la gestión aeroportuaria, lo cual «no es una ocurrencia», sino que está contemplado en el Estatuto de Autonomía.

Gestión aeroportuaria

Preguntado por el diputado nacionalista, José Manuel Bermúdez, qué va a hacer el Gobierno de Canarias para que esto se lleve a la práctica, el consejero ha afirmado que «exigirá que se cumpla» a través del desarrollo en las Cortes Generales de una ley al efecto.

Sobre la decisión de Ryanair de reducir un 10% de su capacidad en Canarias, unos 400.000 vuelos, y de dejar de operar en Tenerife Norte, Pablo Rodríguez ha indicado que con independencia de que esta aerolínea no genera «muchas simpatías» en el ámbito aeroportuario ni entre muchos usuarios, «hacía una labor muy clave y determinante para conectar con algunas capitales».

Ha hablado de casos concretos de personas mayores nacidas en Galicia y establecidas en Canarias que viajaban a su tierra en Navidad o en verano y que «hoy no podrán volar a Santiago porque ese vuelo -de Ryanair- se ha cancelado».

«Tenemos que pensar que es importante tener buenos precios, buenos aviones, pero sobre todo mucha conectividad y tener igualdad de condiciones» que los residentes en la península, o casi.

El diputado del PP, David Morales, ha tachado de «kamikace» la subida de tasas por parte de Aena y ha expresado su temor por una «deriva caótica» del sistema aeroportuario similar a la que cree que padece la red ferroviaria nacional.

Bermúdez ha indicado por su parte que la subida de tasas es «un atropello» a Canarias y supone «una conculcación» del Estatuto de Autonomía y del derecho a la movilidad de los canarios.