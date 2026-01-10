Podemos manifiesta su preocupación por la «política imperialista de Trump » al tiempo que valora positivamente la liberación de los presos españoles

Noemí Santana, Portavoz de Podemos Canarias.

La portavoz de Podemos Canarias, Noemí Santana, ha considerado «positiva» la liberación de los cinco españoles presos en Venezuela. Santana ha nombrado la reciente liberación del periodista canario, Miguel Moreno Dapena.

La portavoz de Podemos Canarias, Noemí Santana, ha atendido a los medios de comunicación durante la reunión de su partido. EP

En una reunión de Podemos Canarias en Gran Canaria, la líder de Podemos, también ha calificado «que de imperialista la política de Trump». Noemí Santana ha manifestado su preocupación por lo que hará Trump con Groelandia o Canarias».

Reunión de Podemos Canarias

El partido se ha reunido en la sede de Las Palmas de Gran Canaria para resaltar «la complicada situación laboral de los jóvenes canarios que tienen que irse fuera para encontrar un trabajo digno». En este sentido, han hecho un análisis de los datos de la pobreza en el archipiélago.

En este encuentro ha estado convocado el Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos, para analizar el contexto político actual. Según la formación política, Canarias está en un proceso «recortes y retrocesos» por parte del Gobierno autonómico formado por Coalición Canaria y el Partido Popular.

Noemí Santana ha destacado el «deterioro acelerado» de las condiciones de vida en el archipiélago y ha denunciado «la falta de respuesta» del Ejecutivo regional a las principales problemáticas de la ciudadanía canaria.

Según Santana, «la juventud se ve obligada a emigrar porque no tiene un proyecto de vida en su tierra. Afrontamos uno de los paros juveniles más altos del Estado, salarios de miseria y un mercado de la vivienda completamente inaccesible.

Podemos ha propuesto retomar políticas públicas centradas «en la justicia social y el derecho a una vida digna».