Miguel Moreno se encuentra en la Embajada de España en Caracas y ya ha hablado por teléfono con su familia en Gran Canaria

El Gobierno de Venezuela ha liberado este jueves al periodista grancanario Miguel Moreno Dapena, tras pasar 209 días de cautiverio en ese país, según ha confirmado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Miguel Moreno se encuentra en la Embajada de España en Caracas y ya ha hablado por teléfono con su familia en Gran Canaria, han confirmado a EFE fuentes cercanas al propio periodista.

Junto a Moreno, han recuperado la libertad los vascos José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, el valenciano Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel.

El joven canario fue detenido en junio de 2025 cuando Venezuela interceptó el barco de exploración marina para el que trabajaba, dedicado a buscar pecios de buques hundidos durante la II Guerra Mundial, alegando un comportamiento «muy sospechoso» del mismo.

Enrolado en un barco de exploración

Moreno Dapena, de 34 años, llevaba tiempo enrolado en el N35, un barco de exploración marina con bandera de Panamá, capitán neerlandés y empresa belga (Seatec), que en el momento de su interceptación se movía en el entorno del Caribe y la costa oriental de Venezuela.

Tras doce días sometido a vigilancia y seguimiento, el N35 fue apresado el 13 de junio por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a 50 millas (92 km) del delta del Orinoco, al considerar que realizaba «investigaciones científicas» con un comportamiento «muy sospechoso» en la zona económica exclusiva del país, según informó cinco días después el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.

El 19 de junio, en su última comunicación con sus padres, Miguel Moreno contó que los oficiales de la Armada venezolana habían sido muy amables con ellos.

A partir de ese momento, Moreno Dapena fue recluido en el penal El Rodeo y se perdió la comunicación con él. También fueron apresados sus ocho compañeros de tripulación: el capitán y su mujer, neerlandeses, tres marineros hondureños, un panameño, un indonesio y una tripulante húngara.

La familia recurrió a Naciones Unidas

Desde ese momento, la familia de Moreno Dapena desarrolló una intensa actividad para intentar liberarlo e incluso recurrió a Naciones Unidas

Como parte de esas gestiones, el pasado 23 de diciembre, el presidente español, Pedro Sánchez, recibió en La Moncloa a familiares de Moreno Dapena y de José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, dos bilbaínos cuya detención anunció el Gobierno venezolano el 14 de septiembre de 2024 en medio de una escalada de tensión con España tras la llegada a Madrid del dirigente opositor Edmundo González.

Hasta que puso fin a su etapa como periodista, Miguel Moreno Dapena había trabajado en medios como ‘La Provincia’, ‘Expansión’ y ‘Sport’. Previamente, se había formado en el Máster de Periodismo Internacional de la UNED y la Agencia EFE (2015).