La policía detuvo a una mujer por estafa y también arrestó a su expareja por quebrantar la condena al incumplir la orden de alejamiento

La Policía Autonómica detiene en Arinaga a una mujer buscada por estafa

Durante la tarde del pasado sábado 9 de agosto, agentes de paisano del Grupo de Denuncias e Investigación de la Policía Autonómica Canaria detuvieron en el municipio de Agüimes, en Gran Canaria, a una mujer de 41 años, identificada como D.C.M., sobre la que pesaba una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión emitida por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria por delitos de estafa. La mujer fue localizada mientras okupaba una nave en el polígono industrial de Arinaga.

En el lugar, los agentes también arrestaron a un varón de 30 años, J.D.P., por quebrantamiento de condena al incumplir una orden de alejamiento en vigor respecto a la detenida, impuesta por el Juzgado de lo Penal nº 5 de Las Palmas de Gran Canaria.

La intervención se produjo cuando los agentes constataron que el varón se encontraba en la nave junto a D.C.M., a pesar de que ella misma lo había denunciado anteriormente por malos tratos en el ámbito de la violencia de género. J.D.P., con antecedentes por delitos contra la vida y la integridad física, así como contra el orden socioeconómico, había salido recientemente de prisión.

Dos fases de operación

La operación, coordinada por el Grupo de Denuncias e Investigación de la Policía Autonómica Canaria -que cuenta con agentes especialistas en la localización y detención de personas reclamadas por la justicia-, se desarrolló en dos fases: primero, la detención de D.C.M. en cumplimiento de la requisitoria judicial; y, a continuación, la de J.D.P. por el incumplimiento de la orden de alejamiento.

La Guardia Civil de Agüimes ingresó a ambos detenidos en los calabozos del Puesto para ponerlos a disposición judicial.

La Policía Autonómica Canaria subraya que la colaboración ciudadana resulta clave para prevenir y esclarecer delitos, y reafirma su compromiso con la seguridad y con el estricto cumplimiento de las resoluciones judiciales en todo el territorio autonómico