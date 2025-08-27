La Policía Nacional señala que durante un trayecto se produjo un incidente en el desembarco que provocó lesiones faciales a una pasajera y el patrón se negó a prestarle auxilio

La Policía Canaria ha denunciado a un patrón por presunta actividad ilegal de transporte marítimo recreativo de turistas en el Puerto de Mogán, en Gran Canaria, por no contar con la debida autorización administrativa. La embarcación, además, presentaba deficiencias técnicas y carecía de elementos básicos de seguridad como chalecos salvavidas, bengalas o botiquín de primeros auxilios.

Policía Canaria denuncia al patrón de un barco por transporte ilegal de turistas en Mogán. En la imagen, el Puerto de Mogán, Gran Canaria. Grancanaria.com

Según el informe policial, al que se ha referido en un comunicado este miércoles el Gobierno autonómico, el patrón de una embarcación recreativa habría trasladado a un grupo de turistas desde la playa de Güigüi en un barco que presentaba deficiencias técnicas y no contaba con medidas básicas de seguridad como chalecos salvavidas, bengalas o botiquín de primeros auxilios.

En la nota, ha explicado que durante el trayecto se produjo un incidente en el desembarco que provocó lesiones faciales a una pasajera que requirió atención médica y que el patrón se negó a prestarle auxilio, abandonando el lugar sin atender la situación.

Coacción a los pasajeros

Además, los pasajeros denunciaron que los coaccionaron para realizar un segundo pago no pactado previamente, bajo amenaza de arrojar sus pertenencias al mar si no abonaban 300 euros adicionales por el trayecto de regreso.

Los afectados aportaron pruebas mediante mensajes y audios, así como un informe médico que acredita las lesiones sufridas.

El informe policial se remitió a los organismos competentes para la apertura de los expedientes sancionadores correspondientes