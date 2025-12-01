Las alarmas saltaron en un control rutinario, la pegatina de la ITV presentaba un estado deteriorado y la Policía Local verificó que estaba manipulada

La Policía Local investiga a un hombre por la falsificación de un distintivo de la ITV

La Policía Local de Mogán ha abierto diligencias por un presunto delito de uso de documento público falso tras detectar, durante un control rutinario de seguridad vial, un vehículo que portaba una etiqueta de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) aparentemente manipulada.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 26 de octubre, cuando un agente de la Unidad de Seguridad Ciudadana observó que el distintivo de ITV de un turismo presentaba un estado deteriorado y parcialmente despegado. Ante la sospecha, procedió a verificar la información en la base de datos oficial, comprobando que la fecha troquelada en la pegatina no coincidía con la inspección realmente vigente del vehículo.

Tras localizar al propietario, los agentes solicitaron la documentación acreditativa de la inspección, constatando finalmente que la etiqueta exhibida correspondía a otro vehículo distinto y no a la última revisión registrada del automóvil investigado. Según las diligencias policiales, los hechos podrían constituir un uso indebido o fraudulento del distintivo V-19, lo que motivó la apertura del correspondiente procedimiento.

El caso ha sido remitido al Juzgado de Guardia de San Bartolomé de Tirajana, en el marco de un juicio rápido sin detenido, donde se valorarán las posibles responsabilidades penales.

Desde la Policía Local de Mogán recuerdan la importancia de mantener la documentación del vehículo en regla y advierten de que la manipulación o falsificación de elementos oficiales como la ITV puede constituir un delito.