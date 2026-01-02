3.600 juguetes han sido retirados por incumplir normas de seguridad fijadas por la Unión Europea y otros organismos oficiales

Imagen de la intervención por la Policía Local

La Policía Local de La Laguna ha retirado del mercado más de 3.600 juguetes en distintos establecimientos del municipio por incumplir normas de seguridad fijadas por la Unión Europea y otros organismos oficiales, según informó este viernes el Ayuntamiento.

Entre las infracciones detectadas figura la ausencia del etiquetado obligatorio y del marcado CE, que en algunos casos presentaba sellos similares que no acreditaban la conformidad europea.

También se detectaron juguetes sin instrucciones en español ni advertencias de seguridad.

Según la información facilitada, algunos de los productos retirados podían suponer riesgos para los menores por contener elementos pequeños susceptibles de provocar atragantamientos o materiales potencialmente tóxicos, especialmente en juguetes destinados a menores de 36 meses.

La actuación se enmarca en la campaña preventiva denominada ‘Juguete Seguro’, desarrollada durante el periodo navideño, con el objetivo de proteger a los menores frente a productos que no cumplen la normativa vigente.

Según explicó el consistorio, los agentes realizaron inspecciones en numerosos comercios del municipio, tras una fase previa de control llevada a cabo por agentes de paisano para detectar posibles infracciones y planificar las intervenciones.